SNCF : ouverture imminente des ventes d’Hiver, des billets de train dès 19 euros

Dans deux jours seulement, le 1er octobre 2025, la SNCF ouvrira sa traditionnelle vente d’Hiver. Des millions de billets de train seront accessibles pour voyager entre le 14 décembre 2025 et le 7 janvier 2026 sur les TGV InOui et Intercités, et jusqu’au 3 juillet 2026 pour les Ouigo. Les prix débuteront à 19 euros, une aubaine pour ceux qui souhaitent partir en vacances de Noël, rejoindre leur famille ou prévoir dès maintenant leurs week-ends de printemps. L’enjeu est clair : réserver vite pour voyager moins cher. La SNCF mettra en vente environ 5 millions de billets sur cette période.

Ventes d’Hiver SNCF : Quand acheter et pour quelles périodes ?

La date clé est fixée au 1er octobre 2025 à partir de minuit : l’ouverture des ventes concernera d’abord les trains TGV InOui et Intercités pour les trajets compris entre le 14 décembre 2025 et le 7 janvier 2026. Cela inclut donc toute la période des fêtes de fin d’année et les premiers jours des vacances scolaires. Pour les trains Ouigo, le calendrier est encore plus généreux : il sera possible de réserver directement jusqu’au 3 juillet 2026, couvrant ainsi l’hiver, le printemps et le début de l’été.

Le site officiel de Ouigo indique par ailleurs que certains trajets seront disponibles du 15 décembre 2025 au 16 mars 2026, notamment sur les dessertes les plus fréquentées. En parallèle, certains réseaux régionaux comme TER Normandie prolongeront l’accès aux ventes jusqu’au 29 mars 2026 pour leurs liaisons locales.

Des prix planchers pour les Ouigo, mais variables selon la demande

Le prix d’appel reste le principal argument de cette opération : 19 euros pour un trajet en TGV Ouigo. Les billets les moins chers sont limités et partent en priorité. Pour les enfants, les tarifs Ouigo restent attractifs : environ 8 euros sur certaines lignes, selon la grille officielle.

En dehors de Ouigo, les prix des TGV InOui et Intercités s’adaptent à la demande, mais l’ouverture des ventes est l’occasion de trouver les places au tarif Prem’s, souvent les plus avantageuses.