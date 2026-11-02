Sourds et malentendants : comment utiliser Rogervoice gratuitement

Vous participez à une réunion professionnelle, un rendez-vous médical ou un dîner de famille ? Pour les personnes sourdes et malentendantes, ces situations exigent une concentration intense. Lire sur les lèvres fatigue, et chaque mot mal compris creuse un fossé. Fin octobre 2026, Rogervoice a lancé une fonctionnalité qui change la donne : la transcription instantanée en face-à-face. Gratuite, fonctionnelle sans connexion internet, elle transforme chaque parole en texte lisible sur votre smartphone. Voici comment l’utiliser concrètement.

Qu’est-ce que la transcription instantanée en face-à-face ?

Fonctionnement simplifié : du son au texte en temps réel

La transcription instantanée capte les paroles prononcées devant vous et les convertit en texte sur l’écran de votre téléphone, en temps réel. Contrairement aux applications nécessitant une connexion internet permanente, Rogervoice télécharge un modèle de reconnaissance vocale directement sur votre appareil. Résultat : même en mode avion ou dans une zone sans réseau, la fonction reste opérationnelle. Alexandre Mallégol, directeur produit chez Rogervoice, explique : « Nous avons travaillé durant de nombreux mois pour répondre à un besoin identifié sur le terrain. Pour une société à mission comme Rogervoice, dont l’objectif est d’allier expertise humaine et technologique pour rendre la communication accessible à tous, il s’agit là d’une évolution logique de sa solution. »

Gratuité totale : comment c’est possible ?

Rogervoice, acteur historique de l’accessibilité téléphonique depuis plus de dix ans, finance cette fonctionnalité par son modèle économique existant. L’entreprise propose déjà des services de transcription d’appels téléphoniques, dont certains sont payants. La transcription en face-à-face, elle, reste entièrement gratuite pour tous les utilisateurs. Aucun abonnement, aucun achat intégré. Cette approche s’inscrit dans la mission sociale de l’entreprise : rendre la communication accessible sans barrière financière. Un pari audacieux dans un secteur où la gratuité reste rare.

Mode d’emploi : 5 étapes pour commencer

Télécharger et configurer l’application

Première étape : téléchargez l’application Rogervoice depuis l’App Store (iOS) ou le Google Play Store (Android). L’inscription nécessite une adresse email et quelques informations de base. Une fois connecté, accédez aux paramètres pour activer la transcription en face-à-face. L’application vous propose alors de télécharger le modèle linguistique correspondant à votre langue principale (français, anglais, espagnol, etc.). Ce téléchargement, d’environ 200 Mo, s’effectue une seule fois. Ensuite, tout fonctionne localement, sans consommer de données mobiles.

Utiliser la transcription en conversation directe

Deuxième étape : lors d’une conversation, ouvrez l’application et sélectionnez « Transcription en face-à-face ». Placez votre téléphone entre vous et votre interlocuteur, micro orienté vers lui. Les paroles apparaissent instantanément à l’écran, phrase par phrase. Vous pouvez ajuster la taille du texte dans les paramètres pour un confort optimal. Bonus : l’historique des conversations reste consultable après coup, permettant de relire un échange complexe ou de vérifier une information. Un représentant de Rogervoice, lui-même sourd depuis l’âge de deux ans, témoigne : « Depuis plus de dix ans, Rogervoice rend le téléphone accessible. Avec la transcription en face à face, nous accompagnons désormais les personnes sourdes et malentendantes au-delà des appels. Je suis moi-même sourd depuis l’âge de deux ans : je lis sur les lèvres depuis l’enfance, et cela reste une science inexacte. »

Ajouter des langues supplémentaires

Troisième étape : si vous voyagez ou travaillez dans un environnement multilingue, téléchargez des langues additionnelles. L’application propose une dizaine de langues majeures (anglais, allemand, italien, portugais, etc.). Chaque modèle se télécharge à la demande, sans alourdir inutilement votre téléphone. Lors d’une conversation, basculez d’une langue à l’autre en un clic. Pratique pour un rendez-vous d’affaires international ou un voyage à l’étranger.

7 situations où cette fonction change tout

Au travail, en rendez-vous, en famille

En réunion professionnelle, la transcription instantanée permet de suivre les échanges sans décrocher. Plus besoin de demander à un collègue de répéter ou de résumer après coup. Lors d’un entretien d’embauche, vous captez chaque question, chaque nuance. Chez le médecin, les diagnostics et prescriptions s’affichent noir sur blanc, réduisant les risques de malentendu. En famille, lors d’un repas animé où plusieurs personnes parlent en même temps, vous suivez le fil sans effort surhumain. Dans les transports, en zone de bruit ambiant élevé (gare, aéroport), la transcription compense l’environnement hostile. En formation ou conférence, vous prenez des notes automatiques. Enfin, lors d’un rendez-vous administratif (banque, assurance, mairie), vous disposez d’une trace écrite de l’échange, utile en cas de litige.

Avantage majeur : fonctionner en mode avion

Le mode hors connexion représente une révolution. Traditionnellement, les applications de transcription (Google Live Transcribe, Ava, etc.) exigent une connexion internet stable. En zone rurale, en sous-sol ou en avion, elles deviennent inutilisables. Rogervoice contourne cette limite grâce au modèle embarqué. Vous activez le mode avion, et la transcription fonctionne toujours. Cette autonomie garantit l’accessibilité partout, tout le temps. Un atout décisif pour les professionnels en déplacement ou les personnes vivant dans des zones mal couvertes. Par ailleurs, cette approche respecte mieux la vie privée : aucune donnée vocale ne transite par des serveurs distants. Tout reste sur votre appareil.

Cette innovation s’inscrit dans un mouvement plus large. Le 30 octobre 2026, ZP Connect a lancé le premier service VRS (Video Relay Service) sur FaceTime, permettant aux personnes sourdes de passer des appels vidéo avec interprétation en langue des signes. Chris Estrin, directeur de l’expérience utilisateur chez ZP Connect, souligne : « Amener le VRS sur FaceTime constitue une étape supplémentaire, élargissant l’accès et ouvrant davantage de portes à la connexion à la maison, au travail et dans nos communautés. » Ces avancées parallèles montrent une accélération du secteur de l’accessibilité numérique.

La 30ème Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées, prévue du 16 au 22 novembre 2026, mettra l’accent sur le thème « Démystifier, simplifier, accompagner ». Rogervoice incarne cette philosophie : simplifier l’accès à la communication, démystifier la technologie, accompagner les utilisateurs au quotidien. L’application unifie désormais transcription téléphonique et en face-à-face, répondant à une demande exprimée directement par les utilisateurs. Plutôt que multiplier les applications spécialisées, Rogervoice concentre les outils dans une interface unique. Gain de temps, gain de simplicité.

Reste une question : quelle sera la prochaine étape ? L’intégration de la reconnaissance gestuelle pour les utilisateurs de langue des signes ? L’amélioration de la précision dans les environnements bruyants ? L’extension à d’autres handicaps (dyslexie, troubles cognitifs) ? Rogervoice n’a pas encore dévoilé sa feuille de route 2027, mais une chose est sûre : l’accessibilité des communications ne fait que commencer sa mutation. Et pour les personnes sourdes et malentendantes, chaque innovation compte.