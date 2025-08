Spotify fait grimper ses tarifs en Europe

À partir de septembre 2025, Spotify appliquera une nouvelle hausse des prix de ses abonnements Premium dans plusieurs régions du monde. Cette décision concerne notamment une partie de l’Europe, l’Amérique latine, le Moyen-Orient, l’Afrique, ainsi que des pays d’Asie et de la zone Pacifique.

Pourquoi Spotify augmente ses prix… sans offrir plus ?

L’entreprise prévoit d’en informer les utilisateurs par e-mail dans les prochaines semaines, selon Phonandroid. Résultat ? Le tarif mensuel de l’abonnement individuel passera de 10,99 euros à 11,99 euros dans plusieurs de ces pays. Les offres Duo, Étudiant et Famille sont elles aussi concernées.

Officiellement, Spotify justifie cette décision par la nécessité de « soutenir l’innovation » et de continuer à investir dans l’amélioration de ses services. Pourtant, aucune nouveauté fonctionnelle ou technique n’est prévue pour accompagner cette hausse. Pas de meilleure qualité audio, ni de nouvelle fonctionnalité visible à ce jour. C’est la troisième fois depuis 2023 que la plateforme ajuste ses prix à la hausse à l’échelle mondiale, un rythme qui interroge sur la stratégie économique de l’entreprise et le pouvoir d’achat numérique des foyers.

La France échappe (temporairement) à la hausse : bonne nouvelle ou simple répit ?

Les abonnés français ne sont pas concernés par cette nouvelle grille tarifaire, du moins pour l’instant. D’après les déclarations officielles transmises à BFMTV : « Cette hausse des prix ne concernera pas les abonnés français ».

La raison est simple : Spotify avait déjà augmenté ses prix en France en juillet 2025, pour anticiper l’impact d’une taxe sur le streaming entrée en vigueur en janvier 2024. Cette contribution, destinée à financer la filière musicale nationale, a directement été répercutée sur les clients.

Voici les tarifs actuels en France, en vigueur depuis juillet 2025 :

Individuel : 12,14 euros/mois

: Étudiant : 7,07 euros/mois

: Duo : 17,20 euros/mois

: Famille : 21,24 euros/mois





Ces prix font de la France l’un des marchés les plus chers d’Europe pour Spotify.

Streaming et budget des ménages : où se situe la limite ?

Si Spotify reste évasif sur les innovations futures, les utilisateurs doivent composer avec un coût croissant de leurs abonnements numériques. Or, selon l’étude annuelle de BearingPoint (non reprise ici car publiée avant le 29 juillet 2025), les foyers français dépensent en moyenne près de 50 euros par mois dans des abonnements digitaux (musique, vidéo, presse…).

Avec cette nouvelle hausse à l’international et les tarifs déjà majorés en France, la question du rapport qualité/prix devient centrale. De plus en plus de clients s’interrogent : faut-il garder tous ses abonnements ? Ou faire le tri, au risque de perdre des contenus ou services devenus familiers ?