Tabac : ces marques qui baissent leurs prix… une surprise en mars

Chaque mois apporte son lot de changements pour les fumeurs en France, et mars ne fait pas exception. Alors que la tendance générale ces dernières années est à la hausse des prix du tabac, certaines références ont vu leur tarif diminuer depuis le 1ᵉʳ mars 2026. Cette mise à jour, réalisée par les douanes françaises, s’inscrit dans la politique tarifaire gouvernementale de lutte contre le tabagisme et concerne près de 500 références de produits.

Ce qui change pour les prix en mars

L’augmentation des prix du tabac est souvent justifiée par un objectif de santé publique, s’inscrivant dans une stratégie gouvernementale visant à réduire la consommation. Pourtant, en mars, une dizaine de références ont vu leur prix baisser, confirme actu.fr. Parmi les marques concernées : Fortuna, News et quelques références de Burton. C’est plutôt inhabituel quand la politique tarifaire cherche surtout à dissuader la consommation.

À l’inverse, certaines marques prennent du recul côté prix : Lucky Strike, Dunhill et Rothmans s’alignent à la hausse. Par exemple, les paquets de Lucky Strike (X Series, Clair, Bleu, Gold, Red) passent à 13,00 € contre 12,70 € auparavant. Les paquets Dunhill évoluent de 13,70 € à 14,00 €. Ces augmentations vont de 10 et 40 centimes pour les cigarettes et de 10 à 80 centimes pour le tabac à rouler, et s’ajoutent aux mesures dissuasives mises en place depuis plusieurs années.

Tendances et effets sur la santé publique

Les conséquences du tabac en France restent lourdes, tant économiquement que sur la santé. Selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), la part de fumeurs diminue en moyenne de 7 % par an entre 2017 et 2024. Résultat : 4 millions de fumeurs quotidiens en moins sur cette période.

Côté mortalité, le tabagisme demeure la principale cause de 75 000 décès par an en France, soulignant son impact sanitaire. Ces chiffres soulignent la nécessité de mesures de prévention et de contrôle strictes.