Mauvaise surprise à la rentrée : combien vous coûtera votre paquet de cigarettes dès le 1er septembre ?

Les douanes françaises viennent d’annoncer les tarifs revisités du tabac, qui seront appliqués à partir du 1er septembre 2025. Cette mise à jour, dévoilée en août, touche certains produits, tandis que d’autres gardent leur prix inchangé. Cette mesure s’inscrit dans une stratégie gouvernementale visant à réduire la consommation de tabac, en partie grâce à l’augmentation des prix.

Changements de prix : stabilité et hausses

À l’approche de la date d’application, les fumeurs de cigarettes et de tabac à rouler peuvent se rassurer : aucun changement n’est prévu pour ces produits. Même après plusieurs ajustements cette année, dont une hausse en juin, le tarif des cigarettes et du tabac à rouler reste pour l’instant stable.

Par contre, quelques références de cigares et cigarillos verront leur prix grimper. Par exemple, le Flor de Selva Botte SAL1 passe de 21 euros à 43 euros pour un lot de 10 cigares, soit une augmentation étonnante de 105 %. Seules certaines références spécifiques sont concernées par ces hausses.

Nouvelles gammes sur le marché

Le marché du tabac accueille aussi de nouvelles références dès septembre. Dans la gamme des cigarettes, on retrouve les Luckies Longues (100’s) à 10,40 euros les 20 unités ainsi que les Camel Essential No.1, proposés au même tarif. Les fans de Marlboro découvriront les Marlboro Crafted XL Red et Marlboro Crafted XL Gold, vendus en paquets de 25 pour 14,40 euros.

Côté tabac à rouler, de nouvelles options débarquent également. Le Pueblo classic n°1 et le Pueblo blue n°1 se présentent en sachets de 30 g à 14,70 euros chacun. La marque Golden Virginia lance en parallèle un paquet de 50 g à 31,70 euros, et le Django Original Blend est offert en format 30 g au même prix que les options Pueblo.

Politique gouvernementale et retombées économiques

Ces ajustements s’inscrivent dans la politique menée par le gouvernement français pour freiner le tabagisme, malgré les disparités de prix en Europe. L’objectif affiché est de porter le prix moyen du paquet à 13 euros d’ici 2027, espérant ainsi freiner la consommation via une fiscalité dissuasive. En parallèle des ajustements tarifaires fréquents — cinq ont déjà eu lieu cette année —, des mesures comme l’harmonisation des prix pourraient contribuer à modifier les habitudes de ceux qui fument.

D’après Santé publique France, le tabagisme est toujours un problème majeur, responsable d’environ 75 000 décès par an. Cette réalité sanitaire pousse le gouvernement à redoubler d’efforts pour diminuer la prévalence du tabac parmi la population.

Conséquences pour les fumeurs

Pour ceux qui fument régulièrement, ces modifications entraînent souvent des dépenses mensuelles supérieures à 300 euros. Les coûts en hausse, combinés aux nouvelles restrictions dans les lieux publics, poussent petit à petit les consommateurs à revoir leurs habitudes, parfois en se tournant vers le marché noir.

Il est probable que cette nouvelle structure tarifaire influence davantage la consommation lors du prochain ajustement prévu en novembre. En attendant, il est important que chacun reste informé des changements afin d’adapter ses choix.