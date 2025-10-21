Mauvaise nouvelle pour les fumeurs : combien va réellement coûter votre paquet de cigarettes ?

Dès le 1er novembre 2025, des ajustements de prix sur les produits du tabac vont bouleverser les habitudes des 12 millions de fumeurs en France.

Les Douanes françaises ont récemment publié un arrêté qui fixe les nouveaux prix des produits du tabac, applicables dès le 1er novembre 2025. Cette annonce a une grande importance pour les fumeurs et les professionnels du secteur, puisqu’elle touche un grand nombre de produits, dont les cigarettes, le tabac à rouler, les cigares et les cigarillos. Avec environ 12 millions de fumeurs quotidiens en France, ces ajustements tarifaires concernent une part non négligeable de la population.

Stabilité des prix pour la plupart des produits

Pour la deuxième fois de suite, les tarifs des grandes marques de cigarettes et de tabac à rouler restent inchangés, selon Actu.fr. Cette constance pourrait être vue comme une bonne nouvelle pour les consommateurs réguliers. Toutefois, il y a une exception notable : le prix de la Marlboro Red 100s passe de 13 € à 13,50 €. Un tel ajustement est assez rare, surtout dans une période où cinq modifications de prix ont déjà été recensées durant l’année.

Il convient de noter que, selon les prévisions gouvernementales, le prix du paquet de cigarettes devrait atteindre 13 € courant 2026, laissant supposer d’autres hausses qui pourraient peser sur le budget des fumeurs.

Apparition de nouveaux produits sur le marché

L’arrêté du 1er octobre 2025 a validé non seulement les tarifs en vigueur mais aussi ceux de nouveaux produits. Des dizaines de nouveaux cigares et cigarillos vont donc être proposés en France dès le début novembre. Ces nouveautés offrent aux consommateurs plus d’options, ce qui pourrait influencer leurs habitudes d’achat.

Un tableau récapitulatif, mentionné dans l’arrêté, présente de façon détaillée les tarifs appliqués à chacun de ces produits, fournissant ainsi un aperçu complet aux consommateurs, et soulignant l’importance de l’harmonisation des prix.

Santé publique et accès à l’information

Une étude réalisée par Santé publique France en 2024 rappelle que le tabagisme demeure un enjeu majeur de santé publique, avec 75 000 décès annuels liés au tabac. Cette statistique souligne l’importance des politiques publiques visant à détourner la consommation de tabac, notamment grâce à la hausse des prix et à la diffusion d’informations.

Pour ceux qui souhaitent consulter la liste complète des prix au détail des tabacs manufacturés, elle est disponible sur le portail de la Direction générale des Douanes et des Droits indirects. Cette démarche garantit une transparence totale quant aux coûts associés aux différents produits.

