Taux d’emprunt à 10 ans : la France dépasse 4,5%, une première depuis 2008

Le taux d’emprunt de la France à dix ans atteint des niveaux oubliés depuis 2008. Une remontée qui intervient au mauvais moment pour les finances publiques françaises, alors que la dette continue de peser lourd et que les prochains choix budgétaires s’annoncent particulièrement scrutés.

Taux d’emprunt : la signature française se dégrade face à l’Allemagne

Le taux de l’emprunt français à dix ans a évolué autour de 4,5% lundi 14 septembre 2026. Boursorama relevait notamment un rendement de 4,4813% dans la journée. Le mouvement est loin d’être exclusivement français : le taux allemand à dix ans a lui aussi atteint un sommet de plus de 17 ans, à 3,53%. Mais la comparaison entre les deux pays révèle une autre tendance : l’écart entre ce que paient Paris et Berlin pour emprunter frôle désormais un point de pourcentage. ⁠

Cet écart est particulièrement surveillé sur les marchés. L’Allemagne sert de référence dans la zone euro : lorsque la France doit proposer un rendement sensiblement supérieur pour attirer les investisseurs, cela traduit une perception moins favorable de sa situation financière.

Une partie de la hausse actuelle vient pourtant d’un environnement qui dépasse largement les frontières françaises. Le retour des tensions inflationnistes a conduit la Banque centrale européenne à relever ses taux directeurs de 0,25 point le 10 septembre 2026. La BCE estime que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient entretiennent la hausse des prix et maintiennent l’inflation au-dessus de son objectif. ⁠

Mais cette explication ne suffit plus à elle seule. Si tous les États européens subissent un environnement de taux plus élevés, la France supporte en plus le poids de ses propres déséquilibres budgétaires.

Le budget 2027 observé de près par les investisseurs

Le calendrier politique ajoute de la nervosité. Le gouvernement doit présenter son projet de budget pour 2027 alors que la réduction du déficit promet de provoquer de nouveaux affrontements politiques. Pour les investisseurs, la question devient simple : la France sera-t-elle capable de présenter puis d’appliquer une trajectoire crédible de redressement de ses comptes ?

Cette interrogation prend une importance particulière au regard du niveau de la dette. Selon les dernières données disponibles de l’Insee, la dette publique atteignait 3.536,1 milliards d’euros à la fin du premier trimestre 2026, soit 117,5% du PIB. Il s’agit bien, au 15 septembre, du chiffre officiel le plus récent : les données du deuxième trimestre doivent être publiées le 29 septembre. ⁠

Un endettement aussi important rend la France plus sensible à une remontée durable des taux. Le problème n’est pas que l’ensemble des 3.536 milliards d’euros soit soudainement soumis aux conditions actuelles du marché. La hausse se transmet au fil du temps, lorsque l’État contracte de nouveaux emprunts et refinance ceux qui arrivent à échéance.

C’est précisément cette durée qui peut transformer une tension financière en contrainte budgétaire. Quelques semaines à des niveaux élevés ont un impact limité. Plusieurs années changeraient progressivement le coût de financement de l’État.

La dette reste finançable, son coût devient le véritable problème

La situation ne correspond pas à une crise de la dette au sens où la France ne trouverait plus d’investisseurs. Le gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin, insiste au contraire sur le fait que les émissions françaises continuent à trouver preneur.

« Nous avons aujourd’hui des taux qui sont élevés, mais on arrive très bien à attirer les investisseurs et à obtenir les financements dont nous avons besoin pour combler notre déficit », expliquait-il en juillet.

La difficulté se situe davantage dans la facture future. L’État français doit continuer à recourir massivement à l’emprunt, tandis que les anciennes dettes doivent régulièrement être renouvelées. À mesure que des emprunts bon marché sont remplacés par des titres plus coûteux, les intérêts prennent une place croissante dans le budget.

Emmanuel Moulin estime ainsi que la charge d’intérêts pourrait atteindre 100 milliards d’euros en 2029 si la trajectoire actuelle se poursuit. Il souligne que cette progression réduira d’autant les sommes disponibles pour les autres politiques publiques.

Le gouverneur a réitéré son avertissement le 11 septembre sur RTL : « Nous aurons bientôt 100 milliards de charges d’intérêt en 2028 ou 2029 ». Une somme qu’il compare au produit annuel de l’impôt sur le revenu.

La tension actuelle sur les marchés place donc le prochain budget sous une double contrainte. Il faut réduire le déficit pour ralentir l’endettement, tout en absorbant progressivement une facture d’intérêts plus importante. Plus les taux demeurent élevés, plus cet exercice devient difficile.

Le seuil des 4,5% possède ainsi une forte portée symbolique, mais l’indicateur le plus important pour les prochains mois pourrait être ailleurs : dans l’écart qui sépare le coût de financement français de celui de ses voisins européens. Si cet écart continue de se creuser, il signalera que les investisseurs ne sanctionnent plus seulement l’inflation ou la politique de la BCE, mais accordent une importance croissante au risque budgétaire spécifiquement français.