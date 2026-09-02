Taxe foncière 2026 : économisez 1.117 euros grâce aux exonérations

Près de 30 millions de foyers reçoivent leur avis de taxe foncière entre fin août et septembre 2026. Cependant, peu réalisent qu’ils pourraient facilement économiser plusieurs centaines d’euros chaque année. Le montant moyen de cet impôt local atteint désormais 1.117 euros en France, d’après les données fiscales publiées en mai 2025. Beaucoup de propriétaires ignorent cependant les nombreuses exonérations disponibles.

1.117 euros : le coût réel de la taxe foncière pour les Français

Qui paie et qui pourrait être exempté ?

La taxe foncière devient un fardeau croissant pour les ménages français. En 2026, elle s’élève en moyenne à 1.117 euros par foyer propriétaire. Derrière ce chiffre se cachent des réalités variées : certains paient des milliers d’euros tandis que d’autres bénéficient d’exonérations totales. Les seniors à faibles revenus, les bénéficiaires de minima sociaux et les propriétaires ayant rénové énergétiquement sont les principaux groupes éligibles. Selon RMC, des millions de foyers ignorent leurs droits à réduction.

Exonérations : automatiques ou sur demande

Il existe trois types d’exonérations. Les exonérations automatiques s’appliquent d’office, notamment pour les bénéficiaires de l’Aspa ou de l’Asi. Les réductions automatiques concernent les seniors de 65 à 75 ans sous certaines conditions de revenus. Les dégrèvements sur réclamation nécessitent une demande avant le 31 décembre de l’année suivant l’imposition. Selon Capital, beaucoup passent à côté de ces opportunités par méconnaissance des délais.

Exonérations pertinentes pour vous

Seniors de plus de 75 ans : exonération totale sous conditions

Les propriétaires âgés de plus de 75 ans au 1er janvier 2026 peuvent avoir une exonération totale si leur revenu fiscal de référence 2025 est inférieur à 12.793 euros pour une part de quotient familial, avec 3.416 euros supplémentaires par demi-part. Un couple marié avec un revenu fiscal de 19.625 euros est éligible. L’exonération s’applique automatiquement si le logement est la résidence principale. Plus de deux millions de foyers pourraient en bénéficier.

65-75 ans : réduction automatique de 100 euros

Les propriétaires de 65 à 75 ans au 1er janvier 2026 bénéficient d’une réduction automatique de 100 euros, sous condition de revenus. Les plafonds sont identiques : 12.793 euros pour une part, avec 3.416 euros supplémentaires par demi-part. Contrairement à l’exonération totale pour les plus de 75 ans, il s’agit ici d’un dégrèvement forfaitaire. Neaucoup ignorent ce dispositif et paient sans vérifier leur éligibilité. Certaines cases oubliées de la déclaration peuvent réduire le montant à zéro.

Aspa et Asi : exonération complète garantie

Les bénéficiaires de l’Aspa et de l’Asi sont automatiquement exonérés de taxe foncière, sans condition de revenus. L’administration fiscale applique l’exonération dès que le contribuable perçoit l’une de ces allocations. Environ 600.000 personnes bénéficient de l’Aspa en France, mais toutes ne sont pas propriétaires. L’exonération concerne la résidence principale et ses dépendances immédiates.

Plafonnement de l’impôt : quand la taxe dépasse les revenus

Le plafonnement à 50% des revenus

Un plafonnement limite la taxe foncière à 50% des revenus pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 30.083 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 6.942 euros pour la première demi-part et 5.467 euros pour chaque demi-part supplémentaire. Un couple avec deux enfants ayant un revenu fiscal de 47.959 euros est éligible. Le plafonnement est automatique dans certains cas mais peut nécessiter une réclamation. Nombreux sont ceux qui ignorent ce mécanisme. La réclamation doit être faite avant le 31 décembre de l’année suivant l’imposition.

Rénovation énergétique et constructions neuves : conditions à respecter

Deux ans d’exonération avec conditions

Les constructions neuves, reconstructions et logements rénovés énergétiquement peuvent être exonérés de taxe foncière pendant deux ans. L’exonération commence le 1er janvier suivant la fin des travaux. Ce dispositif dépend des décisions locales des communes et intercommunalités. Les propriétaires doivent déposer une déclaration H1 (formulaire Cerfa 6650) dans les 90 jours suivant l’achèvement des travaux. Manquer ce délai peut coûter cher. Beaucoup découvrent trop tard que l’exonération n’était pas automatique.

Démarches à effectuer avant le 31 décembre

Vérification d’éligibilité et dépôt de demande

Vérifiez votre revenu fiscal de référence 2025 sur votre avis d’imposition et comparez-le aux plafonds : 12.793 euros pour une part, 16.209 euros pour une part et demie, 19.625 euros pour deux parts. Si vous êtes éligible mais que l’exonération n’apparaît pas sur votre avis de taxe foncière, contactez votre centre des finances publiques. Pour les dégrèvements nécessitant une réclamation, vous avez jusqu’au 31 décembre 2027 pour contester l’avis 2026. Les avis reçus fin août ont surpris de nombreux contribuables. La réclamation se fait en ligne via impots.gouv.fr ou par courrier recommandé, avec justificatifs tels que avis d’imposition, justificatif d’âge, attestation Aspa ou Asi. La hausse des taux votés par les collectivités rend ces exonérations encore plus précieuses.

Avec une taxe foncière moyenne de 1.117 euros, vérifier son éligibilité aux exonérations est crucial. Entre dispositifs méconnus et délais critiques, des millions de propriétaires laissent échapper des économies chaque année. La question est de savoir combien agiront avant le 31 décembre.