Exonération de taxe foncière : les retraités peuvent bénéficier de ce nouveau plafond de revenus

La taxe foncière représente une charge financière importante pour de nombreux propriétaires français. Mais, certains retraités aux revenus modestes pourraient bénéficier d’une exonération en 2025. Découvrons ensemble les nouvelles conditions d’éligibilité et les plafonds de revenus récemment dévoilés.

Qui est concerné par la taxe foncière ?

La taxe foncière s’applique à tous les propriétaires de biens immobiliers, qu’il s’agisse de :

Maisons

Appartements

Terrains

Locaux commerciaux

L’administration fiscale prend en compte la situation au 1er janvier de l’année d’imposition. Par exemple, si vous achetez un logement le 3 janvier, c’est le précédent propriétaire qui devra s’acquitter de la taxe foncière pour l’année en cours.

Il est impératif de noter que dans le cas d’un démembrement de propriété, c’est généralement l’usufruitier qui est redevable de la taxe foncière, sauf accord contraire entre les parties. Le montant de cette taxe varie en fonction des caractéristiques du bien, telles que sa surface et ses équipements. Ainsi, une vaste demeure avec piscine sera davantage taxée qu’un modeste studio urbain.

Nouveaux plafonds d’exonération pour les retraités

Bonne nouvelle pour certains retraités : des exonérations de taxe foncière sont prévues pour 2025. Les conditions d’éligibilité dépendent de l’âge et des revenus du foyer fiscal. Voici les différentes catégories concernées :

1. Les bénéficiaires de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité sont exonérés, quel que soit le montant de leurs revenus.

2. Les personnes âgées de plus de 75 ans peuvent être exonérées si leur revenu fiscal de référence (RFR) ne dépasse pas certains plafonds.

3. Les propriétaires âgés de 65 à 75 ans ont droit à un abattement de 100 € sur leur taxe foncière, sous réserve de respecter les mêmes plafonds de revenus.

Pour un couple de retraités (2 parts fiscales), le plafond d’exonération est fixé à 19 490 € en 2025. Il est calculé sur la base de 12 704 € pour la première part, plus 3 393 € pour chaque demi-part supplémentaire.

Impact de la fiscalité locale sur le budget des ménages

Si la hausse du plafond de la sécurité sociale en 2025 pourrait avoir des répercussions positives pour certains Français, la fiscalité locale continue de peser lourdement sur le budget des ménages. Bien que la taxe d’habitation ait été supprimée pour les résidences principales, elle s’applique toujours aux résidences secondaires.

La taxe foncière, quant à elle, a connu une forte augmentation ces dernières années, impactant particulièrement les propriétaires. Cette hausse s’explique notamment par :

L’inflation

Les besoins financiers croissants des collectivités locales

La revalorisation des bases locatives

Face à ces augmentations, les mesures d’exonération pour les retraités aux revenus modestes apparaissent comme un soulagement bienvenu.

Précisions importantes sur l’exonération de taxe foncière

Il est central de comprendre que l’exonération de taxe foncière ne s’applique pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Ainsi, un propriétaire exonéré de taxe foncière peut tout de même recevoir un avis d’imposition pour la TEOM.

Voici un tableau récapitulatif des conditions d’exonération :

Catégorie Condition d’âge Condition de revenus Bénéficiaires Aspa ou allocation invalidité Pas de condition Pas de plafond Plus de 75 ans 75 ans et plus RFR ≤ 12 704 € + 3 393 € par demi-part 65-75 ans (abattement) Entre 65 et 75 ans RFR ≤ 12 704 € + 3 393 € par demi-part

Il est vital de noter que pour les couples, la condition d’âge peut être remplie par un seul des conjoints. Cette mesure permet d’élargir le nombre de bénéficiaires potentiels de l’exonération.

Dans un contexte économique difficile, marqué par des fermetures d’usines comme celles de Michelin à Cholet et Vannes, ces exonérations fiscales offrent un répit bienvenu aux retraités les plus modestes. Elles s’inscrivent dans une politique plus large visant à préserver le pouvoir d’achat des seniors et à lutter contre la précarité chez cette population vulnérable.