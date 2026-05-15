Taxe petit colis : elle ne sert à rien malgré l’espoir du gouvernement

La taxe de 2 euros sur les petits colis importés, instaurée le 1er mars 2026 pour endiguer l’afflux massif de marchandises chinoises, révèle aujourd’hui toute son impuissance. Conçue pour générer 400 millions d’euros de recettes annuelles, cette mesure fiscale ne rapporte en réalité que 2,3 millions d’euros par mois aux finances publiques françaises — soit quatorze fois moins que les prévisions initiales du gouvernement. Un écart qui n’est pas le fruit du hasard, mais la conséquence prévisible d’une décision prise hors du contexte dans lequel elle devait opérer : celui d’un marché mondial profondément intégré, où les frontières nationales ne constituent plus qu’un obstacle parmi d’autres pour des acteurs rompus à l’optimisation logistique à grande échelle.

Inscrite dans la loi de finances pour 2026, cette taxation visait à freiner la percée commerciale des plateformes de vente en ligne chinoises en appliquant une surtaxe de deux euros sur chaque catégorie d’articles contenus dans les colis d’une valeur inférieure à 150 euros. Mais la réalité du terrain a rapidement mis à nu l’ampleur de l’échec, comme l’a reconnu sans détour Florian Colas, directeur général des Douanes, lors de son audition devant la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale, le 13 mai dernier.

Un contournement massif orchestré par les géants du e-commerce

Les grandes plateformes de commerce électronique visées par la mesure n’ont pas mis longtemps à trouver la parade. Avec une agilité logistique qui force l’admiration, sinon l’inquiétude, ces acteurs ont réorganisé leurs flux d’approvisionnement en faisant transiter leurs petits colis par des centres de distribution établis dans d’autres pays européens, la Belgique en tête, avant de les acheminer vers la France par voie routière — hors du champ de la taxe.

Selon les données communiquées par Sud Ouest, cette stratégie d’évitement a provoqué un « déport de volume » estimé à 90 % depuis l’entrée en vigueur de la taxe. Le directeur des Douanes précise que le nombre de déclarations quotidiennes est passé d’environ 500 000 à seulement 50 000 — une chute vertigineuse qui illustre, mieux que tout discours, l’ampleur de cette migration logistique. À l’analyse, ce phénomène n’a rien de surprenant : dans un marché du e-commerce transfrontalier où la variable logistique est pleinement maîtrisée par les opérateurs, toute friction tarifaire nationale est structurellement contournable, dès lors qu’elle n’est pas harmonisée à l’échelle du marché unique. C’est précisément là que le bât blesse. Pour une analyse détaillée des raisons de ce faible rendement, France Info décrypte les mécanismes à l’œuvre.

Des prévisions budgétaires irréalistes face à la mondialisation

L’écart abyssal entre les ambitions gouvernementales et la réalité économique soulève de légitimes interrogations sur la méthode d’évaluation retenue par Bercy. Les 400 millions d’euros escomptés reposaient sur l’hypothèse d’une coordination européenne qui ne s’est finalement pas matérialisée, plusieurs pays ayant renoncé à leurs propres projets de taxation similaire. C’est une erreur classique en matière de conception fiscale internationale : surestimer la rigidité des comportements des acteurs économiques face à une contrainte nouvelle, et sous-estimer leur capacité d’adaptation — surtout lorsque cette contrainte est nationale dans un environnement supranational.

L’expérience italienne illustre parfaitement ce travers. Rome avait instauré sa propre taxe sur les petits colis dès le 1er janvier 2026, avant de faire marche arrière face aux mêmes difficultés. Comme le relève L’Est Républicain, Rome a préféré suspendre sa mesure dans l’attente d’un dispositif européen harmonisé — reconnaissant implicitement que l’action unilatérale ne pouvait suffire.

Impact économique négatif sur le secteur logistique français

Paradoxalement, cette taxe n’a pas entamé la consommation de produits importés de Chine. Les volumes d’achats sur les plateformes asiatiques poursuivent leur progression, dépassant désormais cinq milliards d’euros annuels. La seule conséquence tangible réside dans le détournement des flux logistiques vers les pays voisins, privant la France des retombées économiques attachées au traitement de ces marchandises sur son territoire.

Cette délocalisation forcée entraîne des effets concrets sur l’emploi dans le secteur. Stéphane Chasseloup, avocat spécialisé chez Arsene, témoigne que plusieurs entreprises logistiques qu’il conseille ont dû placer leurs équipes en chômage partiel, confrontées à la chute brutale des volumes traités. Un dommage collatéral que les concepteurs de la mesure n’avaient visiblement pas anticipé. Les données douanières viennent compléter ce tableau alarmant : en 2025, plus de 800 millions d’articles ont été importés, dont 97 % en provenance de Chine, avec un prix moyen qui s’est effondré, passant de 11,03 euros en 2022 à 6,40 euros en 2025 — signe d’une montée en puissance continue du modèle low-cost asiatique, imperméable aux ajustements fiscaux nationaux.

Face à cet échec patent, le gouvernement français mise désormais sur l’Union européenne pour regagner un levier d’action crédible. Dès juillet 2026, un droit de douane de 3 euros par catégorie d’article sera appliqué à l’échelle communautaire, suivi en novembre par l’instauration de frais de traitement pour l’ensemble des petits colis entrant dans l’espace européen.

Cette coordination devrait, en théorie, neutraliser les stratégies de contournement actuelles, les plateformes ne pouvant plus trouver refuge dans les États membres voisins. Mais ces dernières anticipent déjà l’évolution : l’immense entrepôt en construction en Pologne, conçu pour regrouper les marchandises avant leur redistribution continentale, témoigne de la permanente capacité d’adaptation de ces acteurs. Le ministre de l’Économie Roland Lescure a d’ores et déjà saisi ses homologues européens ainsi que la Commission afin d’accélérer la mise en œuvre de ces frais de gestion, cherchant à réduire au minimum la période de vulnérabilité dans laquelle se trouve aujourd’hui la France.