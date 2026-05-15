Retraite : encore des erreurs de calculs, selon la Cour des comptes

Retraite : la Cour des comptes épingle les dysfonctionnements persistants

Les retraites françaises ne sont pas à l’abri des erreurs administratives. Dans son rapport annuel de certification des comptes de la Sécurité sociale, publié le jeudi 14 mai, la Cour des comptes révèle qu’une prestation de retraite sur neuf versée par le régime général comporte désormais une erreur à portée financière. Cette proportion marque une dégradation sensible par rapport à 2024, où une pension sur dix seulement était concernée par de tels dysfonctionnements. Selon Le Figaro, qui a analysé ces chiffres, la tendance est clairement orientée à la hausse.

En 2025, la branche vieillesse de la Sécurité sociale a distribué 167,3 milliards d’euros sous la forme de 956 280 prestations, soit une progression de 6,4 milliards d’euros par rapport à l’année précédente. Dans cette mécanique colossale, les erreurs s’accumulent et engendrent des surcoûts considérables pour l’ensemble du système — sans compter les conséquences humaines, souvent méconnues, pour les assurés concernés.

La certification des comptes : un contrôle indispensable

Chaque année, la Cour des comptes procède à la certification des comptes du régime général de Sécurité sociale. Cette mission, instaurée en 2006, consiste à vérifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes sociaux au regard des normes comptables en vigueur.

Elle porte sur l’ensemble des branches du régime général — maladie, accidents du travail-maladies professionnelles, famille et vieillesse. Pour la branche retraite, les magistrats financiers examinent scrupuleusement les processus de liquidation des pensions, les systèmes d’information et les dispositifs de contrôle interne.

L’objectif est double : s’assurer de la fiabilité des comptes présentés par les organismes de sécurité sociale, tout en identifiant les défaillances susceptibles d’altérer la qualité du service rendu aux assurés et l’efficience de la dépense publique.

La CNAV dans le viseur des contrôleurs

La Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), qui gère les retraites du régime général, fait l’objet d’un examen particulièrement approfondi. Cette institution, qui couvre près de 70 % des retraités français, traite chaque année des centaines de milliers de nouvelles liquidations de pensions.

Les contrôles portent notamment sur les carrières reconstituées des assurés, les calculs de droits, les validations de trimestres et les montants de pensions attribués. La complexité croissante du système de retraite, avec ses multiples régimes et dispositifs dérogatoires, rend ces vérifications particulièrement délicates à mener. Selon Les Échos, les erreurs identifiées résultent principalement de défaillances dans les systèmes d’information, de la complexité des règles de calcul et de l’insuffisance des contrôles automatisés.

Un panorama préoccupant des erreurs constatées

Les dysfonctionnements relevés par les magistrats financiers revêtent des formes variées. On trouve d’abord les erreurs de calculs proprement dites — application incorrecte des formules de liquidation, prise en compte erronée de certaines périodes d’assurance —, auxquelles s’ajoutent les erreurs de saisie ou de transmission des données entre les différents organismes intervenant dans la constitution des droits. Ces défaillances peuvent concerner aussi bien les salaires portés au compte que les périodes d’activité ou les bonifications spécifiques.

Parmi les anomalies les plus fréquemment recensées figurent les erreurs de reconstitution de carrière — trimestres manquants ou mal comptabilisés —, les calculs erronés du salaire annuel moyen, l’application incorrecte des dispositifs de surcote ou de décote, les erreurs dans l’attribution des majorations familiales, ainsi que les dysfonctionnements liés aux régimes de retraite complémentaire. Ces irrégularités peuvent se traduire par des versements excessifs ou insuffisants, créant respectivement des indus ou des rappels de droits, et génèrent dans tous les cas des coûts administratifs supplémentaires tout en dégradant la qualité du service rendu aux assurés.

À ce sujet, vous pouvez également consulter notre dossier sur les nouveaux abattements fiscaux pour invalides et seniors en 2026, qui modifient sensiblement la donne pour de nombreux retraités.

Les retraités en première ligne

Les bénéficiaires de pensions de retraite subissent directement les conséquences de ces dysfonctionnements. Lorsque les erreurs conduisent à des versements insuffisants, des retraités peuvent se retrouver privés de ressources auxquelles ils ont légitimement droit, parfois durant des mois, voire des années. À l’inverse, les trop-perçus engendrent des procédures de recouvrement qui peuvent se révéler traumatisantes pour des personnes âgées aux revenus modestes : les remboursements réclamés portent parfois sur des montants significatifs, accumulés sur plusieurs exercices.

Au-delà du préjudice financier, ces erreurs alimentent un sentiment d’insécurité juridique chez les retraités, qui peinent à déchiffrer les modalités de calcul de leurs droits et s’interrogent, légitimement, sur la fiabilité du système censé les protéger.

Les pistes de correction identifiées par la Cour

Face à cette situation préoccupante, la Cour des comptes formule plusieurs recommandations pour améliorer la fiabilité des processus de liquidation des retraites. Elle préconise en premier lieu le renforcement des systèmes d’information et leur interconnexion plus efficace entre organismes. Les outils informatiques actuels, souvent vieillissants et peu interopérables, ne permettent pas toujours de détecter les incohérences ou les erreurs de saisie en amont ; une automatisation accrue des contrôles pourrait considérablement réduire le taux d’anomalies.

La formation des agents chargés de la liquidation des pensions constitue un autre levier d’amélioration. La complexité croissante de la réglementation exige une montée en compétences continue des équipes, d’autant plus impérieuse dans un contexte de fort renouvellement générationnel. Enfin, la simplification des règles de calcul et l’harmonisation des procédures entre les différents régimes pourraient contribuer à réduire significativement les risques d’erreur, dans la perspective plus large d’une réforme structurelle du système de retraites.

Un enjeu financier considérable

Au-delà des préoccupations individuelles, ces dysfonctionnements représentent un coût substantiel pour les finances publiques, chiffré en centaines de millions d’euros annuellement. Les frais de correction — rappels de droits, procédures de recouvrement, intérêts de retard — grèvent le budget de la branche vieillesse dans un contexte déjà sous pression, marqué par le vieillissement démographique et l’augmentation mécanique du nombre de pensionnés.

L’amélioration de la qualité des processus de liquidation s’impose donc comme un impératif à la fois social et financier, qui appelle des investissements conséquents mais indispensables pour préserver la confiance des assurés dans le système de retraite français. Dans l’attente de ces réformes structurelles, les épargnants soucieux d’anticiper leur avenir ont tout intérêt à explorer les dispositifs existants, comme le rappelle notre analyse sur les versements sur le Plan épargne retraite et leurs avantages fiscaux en 2026.