Vacances d’été 2025 : les Français ont pris d’assaut la SNCF !

La demande pour les trajets ferroviaires de l’été 2025 a explosé dès les premières heures de l’ouverture des ventes, le mercredi 12 mars 2025. En moins de 24 heures, la SNCF a enregistré un nombre de réservations exceptionnel.

1,5 million de billets SNCF vendus en 24 heures

Mercredi 12 mars 2025, la SNCF a lancé la commercialisation de ses billets pour les voyages prévus entre le 5 juillet et le 31 août. En l’espace de 24 heures seulement, plus de 1,5 million de billets ont été vendus via SNCF Connect, selon les informations rapportées par Ouest France.

Les trajets les plus prisés concernent les grandes destinations touristiques, notamment le sud de la France et la Bretagne. La forte affluence observée dès le premier jour de vente a également touché les liaisons vers des villes comme Marseille, Nice, La Rochelle ou encore Biarritz.

L’arrivée de la concurrence sur un axe stratégique

Si la SNCF peut être rassurée par le succès de l’ouverture de sa billetterie pour l’été 2025, l’arrivée de Trenitalia pourrait toutefois tempérer son enthousiasme. La compagnie ferroviaire italienne lancera en effet ses premiers TGV à grande vitesse sur un axe particulièrement stratégique dès juin 2025 : Paris-Marseille.

Défiant directement la SNCF, Trenitalia a ouvert sa billetterie le même jour que cette dernière, avec des prix ultra-compétitifs : 27 euros en classe standard et 37 euros en classe affaires. De quoi ravir les voyageurs, qui se plaignent régulièrement du modèle de tarification de la SNCF – basé sur le yield management – qui fait grimper les prix augmentent en fonction de la demande…