Tribune — Quand l’IA assassine la presse en silence

Il y a encore peu, les moteurs de recherche faisaient vivre les médias. Un internaute posait une question, cliquait sur un lien, et derrière ce clic se cachait un modèle économique : une publicité affichée, un abonnement parfois déclenché, une audience comptabilisée. C’était fragile, certes, mais au moins un équilibre existait. Ce temps-là est révolu. Aujourd’hui, ce sont les moteurs d’intelligence artificielle qui se dressent entre le lecteur et l’information. Ils puisent dans les articles, les digèrent, et livrent des réponses toutes prêtes, sans que personne ne passe par la case « média ». Résultat : une industrie entière se vide de sa substance, méthodiquement, sans bruit.

Les grands groupes, eux, se sauveront sans doute. Ils ont les moyens de signer des chèques, d’imposer des accords, de négocier leur survie. Mais pour les petits titres, pour les médias locaux, pour les sites spécialisés, c’est la double peine : l’IA leur vole leur lectorat et leur refuse toute compensation. Leurs revenus, déjà maigres, s’évaporent. Certains ferment déjà leurs portes. D’autres suivront, dans une indifférence coupable.

On nous explique que les assistants IA ne font que « résumer » ce qui existe. Mais derrière chaque résumé, il y a des heures de reportage, des enquêtes, des salaires de journalistes, des métiers entiers. L’IA ne produit rien : elle recycle. Et elle bâtit des fortunes sur des contenus créés par d’autres. Le terme est dur mais juste : c’est une prédation. Et le paradoxe est terrible : pour être pertinente, l’IA a besoin de contenus fiables, de textes indépendants, de voix multiples. Mais en siphonnant leur lectorat et en asséchant leurs ressources, elle tue précisément ces sources qui garantissent sa crédibilité. À terme, en étouffant le contenu original, l’IA condamne aussi sa propre pertinence.

L’Europe tente bien de réagir, en imposant une transparence minimale aux géants de l’IA, en brandissant ses droits voisins et son AI Act. Mais ce ne sont encore que des outils en devenir. Pendant ce temps, le rouleau compresseur avance, et les rédactions se vident. Chaque semaine qui passe, des sources disparaissent, des voix s’éteignent, et avec elles un peu de notre pluralisme.

Il faut avoir le courage de poser les mots : si l’IA continue de piller les médias sans les financer, c’est notre démocratie qui paiera la note. Parce qu’une démocratie sans presse libre et diversifiée, c’est une démocratie malade.