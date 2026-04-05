Ultimatum rejeté par l’Iran : Trump peut déclencher « l’enfer », mais les marchés redoutent maintenant le choc pétrolier

Le rejet par Téhéran de l’ultimatum lancé par Donald Trump place désormais Washington dans une situation délicate. À force de multiplier les menaces, la Maison-Blanche doit désormais agir si elle veut préserver sa crédibilité stratégique. Mais derrière l’escalade militaire se profile surtout une inquiétude croissante pour les marchés financiers : celle d’un choc énergétique mondial lié à la situation dans le détroit d’Ormuz.

Un ultimatum qui oblige Washington à agir

En annonçant sur Truth Social un ultimatum de quarante-huit heures à l’Iran, Donald Trump a pris un risque politique classique dans les relations internationales : celui d’être obligé d’exécuter sa menace. Le président américain a affirmé que si Téhéran ne changeait pas d’attitude, « l’enfer va s’abattre sur eux ». Or l’Iran a rejeté cette injonction. Dans ces conditions, reculer affaiblirait la crédibilité américaine. Les États-Unis devraient donc logiquement déclencher une nouvelle phase de frappes particulièrement dures afin de démontrer que l’ultimatum n’était pas un simple signal politique. Cette logique rend probable une intensification des bombardements dans les prochains jours. Pour les marchés financiers, la perspective d’une escalade militaire à court terme constitue un facteur d’incertitude majeur, notamment pour les places boursières qui pourraient ouvrir la semaine prochaine sous forte tension.

Une guerre qui approche de sa limite politique

Mais derrière cette logique militaire se cache une contrainte politique et économique plus profonde. La guerre approche désormais de la durée que la Maison-Blanche semblait envisager au départ. Depuis plusieurs semaines, la stratégie américaine repose sur une campagne de frappes rapides visant à imposer un rapport de force sans s’engager dans une guerre longue. Dans ce contexte, la Maison-Blanche devra tôt ou tard déclarer la fin des opérations. Les dirigeants iraniens le savent parfaitement. Ils peuvent donc chercher à tenir jusqu’à ce moment. Plusieurs scénarios sont possibles. Le premier serait l’ouverture de négociations indirectes avec l’aide d’intermédiaires, afin de parvenir à une désescalade progressive. Un deuxième scénario serait une sortie politique unilatérale : après une phase de bombardements très violents, Donald Trump pourrait annoncer que les objectifs militaires ont été atteints et déclarer la victoire américaine, permettant ainsi un arrêt rapide des opérations.

Le véritable risque pour l’économie mondiale

Cependant, un troisième scénario inquiète particulièrement les marchés. Même si Washington proclamait la fin de la guerre, l’Iran pourrait décider de maintenir la pression maritime en limitant la circulation dans le détroit d’Ormuz. Ce passage maritime stratégique concentre une part majeure des exportations mondiales d’hydrocarbures. Toute perturbation durable de ce corridor énergétique provoquerait immédiatement une flambée du prix du pétrole. Une telle situation aurait des conséquences directes pour l’économie mondiale : hausse des coûts énergétiques pour les entreprises, tensions inflationnistes et recul potentiel des marchés boursiers. Dans un contexte économique déjà fragile, une nouvelle envolée des prix du pétrole pourrait provoquer un choc comparable aux grandes crises énergétiques du passé.

Une pression croissante sur la communauté internationale

Une dernière hypothèse pourrait alors émerger : celle d’une intervention internationale visant à garantir la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz. Si le blocage devait se prolonger, les grandes puissances économiques – y compris la Chine, fortement dépendante des importations énergétiques du Golfe – pourraient estimer que la situation devient intenable. Une opération internationale destinée à rouvrir la route maritime pourrait alors être envisagée au nom de la sécurité économique mondiale.

La difficulté croissante de gagner les guerres modernes

Au-delà de la crise actuelle, cette situation illustre une évolution majeure des conflits contemporains. Les grandes puissances ont longtemps pensé que leur supériorité militaire leur permettrait d’imposer rapidement leur volonté à des États plus faibles. L’expérience récente montre au contraire que ces calculs sont souvent erronés. Les conflits modernes sont difficiles à conclure, notamment parce que les sociétés occidentales acceptent de moins en moins les pertes humaines. Les États-Unis disposent d’une puissance militaire considérable, mais ils cherchent en même temps à éviter les engagements terrestres et les pertes massives. Cette contrainte transforme profondément la nature des guerres modernes. La supériorité militaire ne garantit plus une victoire rapide, et les adversaires plus faibles peuvent exploiter cette limite stratégique. Dans ce contexte, la crise actuelle entre Washington et Téhéran pourrait devenir un nouvel exemple de cette réalité : dans le monde contemporain, même les puissances dominantes découvrent que gagner une guerre est devenu beaucoup plus complexe qu’auparavant. la Russie l’a aussi découvert à ses dépend en Ukraine.