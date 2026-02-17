Ils jettent un sac banal… sans savoir qu’il contient 20 lingots d’or

Vous êtes déjà parti vider une boîte sans réfléchir, pour vous apercevoir ensuite que vous avez jeté quelque chose de valeur ? C’est exactement ce qui est arrivé à un quinquagénaire italien installé à Torre Lapillo, dans la province de Porto Cesareo. Dans un moment d’étourderie, l’homme a mis à la poubelle une boîte contenant 20 lingots d’or, estimés à 120 000 € au total, rapporte TF1 info. Lorsqu’il s’en est rendu compte, il a dû se lancer dans une course contre la montre pour récupérer son butin.

Une étourderie qui tourne mal

Tout commence par une plaisanterie du sort aussi ridicule qu’effrayante. Sans se douter de rien, le 57 ans a jeté par mégarde la boîte contenant les lingots. Le lendemain, la surprise est énorme en réalisant la boulette : chaque lingot pèse 50 grammes et vaut 6 000 €, et la boîte avait déjà été embarquée par un camion de la société de collecte des ordures Campi Salentina.

Il n’a pas perdu de temps et s’est rendu à la gendarmerie locale pour signaler la perte. La déclaration a été prise et l’enquête lancée par les carabiniers (la force de police militaire en Italie). Le casse-tête était de taille : retrouver le bon camion, localiser la décharge et fouiller les déchets pour remettre la main sur la boîte contenant les barres d’or.

Une enquête menée au forceps… et gagnée

L’enquête a montré une bonne coopération entre les autorités et la société de collecte, malgré les défis juridiques rencontrés. Les carabiniers ont retracé le parcours du camion qui avait ramassé les ordures la veille. Grâce aux renseignements précis fournis par Campi Salentina, le véhicule a été identifié et la zone de décharge repérée.

Plusieurs heures de recherche infructueuse ont suivi sur le site, un travail fastidieux demandant patience et méthode. À force d’inspection, la persévérance a payé : le coffre contenant les lingots a été retrouvé, enfoui sous des détritus.

Ce travail rigoureux a permis non seulement de remettre les lingots à leur propriétaire, mais aussi d’éviter toute procédure judiciaire. L’incident s’est donc terminé heureusement, même s’il rappelle qu’il vaut mieux vérifier ce qu’on jette avant de le mettre à la poubelle.