Vols annulés, voyageurs à bout : le chaos s’installe à l’aéroport d’Orly après la neige

Alors qu’une alerte météo a touché l’Île-de-France, l’aéroport d’Orly a dû faire face à de grosses perturbations. Vingt pour cent des vols ont été annulés après une vigilance orange neige-verglas lancée par Météo-France, laissant des centaines de passagers dans l’incertitude. Ces annulations, prises par précaution pour la sécurité aérienne, ont bloqué de nombreux voyageurs sur place.

Météo et décisions prises

Ce dimanche 15 février, les aéroports franciliens, Orly et Roissy-Charles de Gaulle, ont dû réduire fortement leur programme de vols. La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a ordonné une réduction de 20 % des vols à Orly et de 30 % à Roissy-Charles de Gaulle dès le samedi précédent. Cette mesure préventive fait suite aux prévisions de Météo-France, qui annonçaient une chute de 1 à 3 cm de neige sur l’ensemble de la région parisienne.

La vigilance orange, maintenue jusqu’en début de soirée, visait à garantir la sécurité des passagers et du personnel navigant. Malgré tout, elle a entraîné la suspension de vols, dont plusieurs étaient programmés jusqu’à 14 heures ce dimanche.

Témoignages de voyageurs

Beaucoup de voyageurs, après avoir affronté le froid matinal pour rejoindre Orly, ont dit leur déception face aux annulations. Abby, par exemple, est arrivée à Orly à 4 h 50 pour un vol vers Prague et n’avait reçu aucune notification d’annulation. « Je suis dégoûtée », a-t-elle confié à RTL, ajoutant qu’elle se sentait « un peu sous le choc » après avoir dépensé 250 € pour son billet.

D’autres, comme Lucas, devaient rentrer avec sa famille à Toulouse après un séjour en Guadeloupe. Leur vol prévu à 9 h 30 a aussi été annulé, le laissant chercher d’autres moyens de transport. Malgré son « un peu énervé », Lucas comprend les mesures : « S’ils préfèrent annuler les vols pour la sécurité de tout le monde, c’est le principal. »

Comment les aéroports ont réagi

L’ambiance à Orly était tendue, avec des panneaux de départ affichant des vols annulés en rouge. Les avions, forcés de rester au sol, ont immobilisé des centaines de passagers, sacs à dos et valises à la main. Vers le milieu de la matinée, même si les suppressions sont devenues minoritaires, la reprise des vols s’est faite progressivement.

Le caractère particulier de la météo ce jour-là a provoqué de la frustration chez des voyageurs qui ne s’attendaient pas à une telle mobilisation, d’autant que la neige n’était pas présente immédiatement dans certaines zones de l’Île-de-France au moment du reportage. Pour ceux contraints de revoir leurs trajets, chercher des alternatives comme le train est rapidement devenu une priorité.