L’avion était à quelques mètres de la piste d’Orly quand le pilote a remis les gaz : des feux d’artifice tirés près de l’aéroport ont tout changé

Un vol EasyJet en approche de l’aéroport d’Orly a connu une situation inattendue le dimanche 5 avril, quand le pilote a dû interrompre son atterrissage à cause de la présence suspectée de feux d’artifice près de la piste. Cet événement inhabituel pose des questions sur la sécurité aérienne et les mesures à prendre pour éviter ce type d’incident.

Ce qui s’est passé

Il s’agissait du vol EJU4874, assurant la liaison entre Venise et Paris-Orly. Lors de la descente finale, le pilote a décidé de remettre les gaz, une manœuvre visant à interrompre l’atterrissage et reprendre de l’altitude. Cette précaution a été prise suite à la suspicion de lancements de feux d’artifice à proximité du seuil de la piste.

Les autorités ont sécurisé la situation en redirigeant l’appareil vers une autre piste, où il a finalement atterri en toute sécurité.

L’origine des tirs a été localisée à Villeneuve-le-Roi, à l’angle de la rue Lamartine et de la rue du 8-Mai-1945, non loin des entrepôts du transporteur Staf. Les tirs proviendraient d’un cortège de mariage composé d’une quinzaine de véhicules, comprenant des voitures et des quads.

Réactions et actions prises

La compagnie EasyJet a réagi rapidement, affirmant que la sécurité des passagers n’a jamais été mise en danger. Elle a déclaré que « les pilotes de la compagnie sont hautement qualifiés pour effectuer des remises de gaz par précaution ». Cette procédure standard a permis d’assurer l’intégrité de l’appareil et de ses occupants. EasyJet a aussi confirmé qu’aucun projectile n’avait touché l’avion pendant l’incident, rapporte BFMTV.

Les contrôleurs aériens d’Orly ont fermé immédiatement la piste concernée, illustrant les perturbations à Orly causées par divers incidents. La piste 3, dite 25, a été rendue indisponible, et le trafic a été redirigé vers la piste 4, permettant la continuité des opérations de vol sans encombre.

Enquête en cours

La gendarmerie des transports aériens (GTA) a été saisie de l’affaire. Une enquête est en cours pour déterminer si les tirs étaient volontaires ou simplement dus à une méconnaissance des dangers pour les aéronefs. Une vidéo du cortège a été remise aux forces de l’ordre par un témoin, fournissant des éléments utiles sur ce qui s’est passé au sol.

À ce stade, l’identification des auteurs n’a pas encore abouti et aucune arrestation n’a été effectuée.