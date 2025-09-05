Un coup dur pour les salariés : pourquoi la rupture conventionnelle pourrait bientôt changer

La rupture conventionnelle, lancée en 2008 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, est aujourd’hui une figure incontournable du marché du travail en France. Ce mode de séparation à l’amiable entre employeur et salarié s’est imposé comme une alternative aux licenciements et aux démissions classiques. Pourtant, son succès soulève désormais des questions sur ses conséquences financières ainsi que sur certains abus possibles. Le gouvernement prépare une réforme pour 2026, et il devient important de comprendre les enjeux économiques et sociaux liés à ce mécanisme.

Un succès indéniable mais coûteux

Depuis ses débuts, la rupture conventionnelle n’a cessé de gagner en popularité. En 2022, pas moins de 515 000 ruptures ont été enregistrées, soit une hausse de 15 % en cinq ans. Cette tendance s’est poursuivie en 2024, avec 514 627 accords signés, marquant une progression de 17 % depuis 2019. Cependant, cette réussite a un prix pour les finances publiques. Le coût annuel du dispositif avoisine 10 milliards d’euros, représentant un quart des dépenses d’indemnisation de l’Unédic (9,4 milliards d’euros en 2024). La rupture conventionnelle est ainsi devenue le premier poste de dépense de l’assurance-chômage, ce qui inquiète quant à sa viabilité financière.

Réforme et durcissement des conditions

Face à ces chiffres préoccupants, le gouvernement vise à réduire les dépenses liées à ce dispositif pour le budget 2026. L’objectif affiché : économiser 44 milliards d’euros d’ici là. Pour y parvenir, plusieurs solutions sont sur la table, dont un durcissement des conditions pour accéder à la rupture conventionnelle, dans le cadre d’une nouvelle réforme assurance chômage. Les partenaires sociaux se réuniront cet automne pour examiner des mesures telles que l’augmentation du délai de carence ou le renforcement des critères d’éligibilité.

Abus et critiques autour du mécanisme

La ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, n’a pas hésité à pointer les abus qui se glissent dans ce dispositif. Selon elle, « les ruptures conventionnelles sont objets de beaucoup d’abus ». Par ailleurs, France Travail estime que 25 à 30 % des inscrits après une rupture pourraient être radiés pour insuffisance de recherche active, contre une moyenne nationale de 17 %. Jean Tirole, prix Nobel d’économie, dénonce également ce qu’il appelle une « connivence » entre salarié et employeur pour toucher des allocations chômage financées par la collectivité, soulignant l’importance de la recherche active d’emploi.

Limiter les dérives

Pour freiner ces dérives sans jeter le bébé avec l’eau du bain, plusieurs pistes ont été proposées. Parmi elles, on trouve l’idée d’imposer un délai de carence similaire à celui appliqué par certains assureurs ou encore de ne pas indemniser les personnes qui auraient eu plusieurs ruptures conventionnelles au cours d’une seule année. Bertrand Martinot rappelle que « la grande majorité des ruptures conventionnelles correspondent à des ruptures qui auraient eu lieu par licenciement ou démission », soulignant ainsi leur rôle dans la mobilité professionnelle.

Vers un accord de tous

Toute modification devra rassembler l’ensemble des partenaires sociaux avant d’être mise en place. Patrick Martin résume bien la situation en affirmant qu' »il faut corriger le mécanisme sans le remettre en cause ». Marylise Léon, quant à elle, pointe du doigt le paradoxe des plaintes actuelles d’employeurs qui, au final, acceptent ces ruptures conventionnelles.