Incroyable : ce sous-marin canadien a réussi a couler un porte-avion américain à 5,5 milliards de dollars

En 1981, l’exercice Ocean Venture a mis en lumière la vulnérabilité des porte-avions pendant les manœuvres de l’OTAN. Cet épisode marquant, où un sous-marin canadien a simulé avec succès l’attaque d’un porte-avions américain, a soulevé de sérieuses questions sur la sécurité maritime. Alors que les alliances militaires cherchent encore des réponses à ces défis, les enseignements tirés de cet incident restent précieux, même plus de 40 ans après.

Quand une attaque simulée a réussi

L’exercice Ocean Venture de 1981 a montré l’efficacité surprenante des sous-marins diesel-électriques. Le protagoniste de cet événement était un sous-marin canadien de la classe Oberon, capable de s’approcher du porte-avions USS Dwight D. Eisenhower sans être détecté, raconte le magazine allemand, Focus. En simulant une attaque par torpille, interprétée comme une « coulée » du porte-avions, ce sous-marin a mis en lumière des lacunes critiques dans les systèmes de défense des États-Unis.

Les performances de ce sous-marin reposaient en partie sur sa propulsion par batterie en immersion, qui le rendait quasi silencieux. L’équipage canadien a en outre exploité habilement les conditions environnementales pour mettre à jour des faiblesses acoustiques dans la protection du groupe aéronaval. Il faut souligner que ce succès reflète autant le haut niveau d’entraînement et de tactique des opérateurs que la technologie employée.

Les avancées technologiques et ce que ça change

Depuis les années 1980, des progrès technologiques importants ont transformé la guerre sous-marine. Les sous-marins modernes à propulsion indépendante de l’air (AIP), contrairement à leurs prédécesseurs, peuvent rester immergés plus d’une semaine. Ces engins, souvent alimentés en oxygène, rendent la détection encore plus difficile pour les flottes adverses.

Pour répondre à ces menaces, l’OTAN, qui a analysé en profondeur les résultats de l’exercice, s’est recentrée sur le développement des véhicules sous-marins sans équipage (UUV). Ces drones sous-marins, couplés à des sonars sophistiqués, deviennent des atouts majeurs dans la lutte anti-sous-marine. La Marine allemande, par exemple, utilise désormais un drone submersible pour détecter les sous-marins ennemis équipés d’AIP, démontrant le rôle grandissant des systèmes automatisés dans la guerre moderne.