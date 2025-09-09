Un vieux Disney adjugé 30 000 € : les collectionneurs deviennent incontrôlables

Les contes classiques ont toujours su captiver, éveillant l’imagination des petits et des grands au fil des époques. Si les récits d’Andersen, des frères Grimm et de Perrault restent des incontournables ancrés dans les traditions du Danemark, de l’Allemagne et de la France, un conte en particulier attire l’attention des collectionneurs : « Pinocchio ». Né en Italie, ce récit est devenu une référence pour les passionnés de livres rares.

L’héritage de Pinocchio

« Pinocchio », écrit par Carlo Collodi, dépasse largement le cadre d’un simple conte pour enfants. Il regroupe des personnages inoubliables tels que la marionnette de bois animée, le menuisier bonté de Gepetto, ainsi que ce fameux nez qui s’allonge à chaque mensonge. L’histoire a traversé les frontières italiennes pour se hisser au rang de classique international. La magie de ce conte a été amplifiée par le dessin animé de Disney sorti en 1940, qui a su conquérir le cœur des familles du monde entier.

La publication initiale de « Pinocchio » remonte à la fin du XIXe siècle. D’abord publié en feuilleton entre 1881 et 1882 dans le journal italien « Giornale per i bambini« , il portait à l’origine le titre « L’Histoire d’une marionnette ». Ce n’est qu’en 1883 que le récit fut rassemblé en un livre, édité à Florence par Felice Paggi. Aujourd’hui, cette édition originale est l’objet de grandes convoitises parmi les amateurs de livres rares.

Une vente aux enchères pas comme les autres

Récemment, un exemplaire de l’édition originale de 1883 a été proposé aux enchères par Bloomsbury Auctions, à Rome. Cet événement n’a pas manqué d’attirer l’attention des passionnés de littérature ancienne ainsi que des collectionneurs venus de toute l’Europe. L’estimation initiale était de 15 000 euros, mais l’ouvrage a finalement été adjugé pour 35 000 euros. Le livre se présente en bon état malgré son ancienneté et renferme des annotations manuscrites sur ses marges, ainsi qu’une reliure en demi-cuir renforcée, embellie des vignettes d’Enrico Mazzanti.

Le nouveau propriétaire, resté anonyme, est décrit comme un collectionneur européen désireux d’enrichir sa collection avec cette pièce précieuse. Cette vente montre non seulement la valeur historique et culturelle du conte, mais traduit aussi l’engouement qu’il suscite encore chez les amateurs de littérature.

Toujours autant d’engouement pour les éditions originales

Un autre exemplaire de cette édition originale a été mis en vente par la maison Pandolfini à Florence en 2023. Estimé entre 6 000 et 12 000 euros, ce précieux ouvrage a rapidement attiré l’attention de nombreux bibliophiles souhaitant posséder une part tangible de l’histoire littéraire italienne.

Ces ventes prouvent qu’après plus d’un siècle, « Pinocchio » continue de fasciner ceux qui ont le goût pour l’histoire narrative et artistique des contes d’autrefois. Pour les collectionneurs, acquérir une édition originale représente autant un investissement financier qu’un lien avec l’héritage littéraire laissé par Carlo Collodi.