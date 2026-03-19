Un virement inattendu de 4 millions : elle investit dans un terrain puis doit tout rembourser

La digitalisation des échanges d’argent crée de nouvelles situations délicates, notamment quand un virement arrive là où il ne devrait pas. Un dossier récent en France illustre bien les questions juridiques et morales que cela pose, notamment en cas d’erreur financière. Selon le média LM Neuquen, une employée a reçu par erreur 4 millions de Pesos de l’Institut Provincial de Viviendas y Urbanismo (IPVU) et a choisi de ne pas restituer la somme, lançant une longue procédure judiciaire.

Un virement par erreur qui coûte cher

La Dirección de Tesorería (le service de la trésorerie) de l’IPVU a envoyé le virement sur le compte de cette employée à cause d’une similarité de noms. L’institution l’a contactée à deux reprises pour récupérer les fonds. Au premier échange, elle a déclaré ne pas être au courant. Lors du second contact, elle a affirmé que les fonds « faisaient partie d’un procès » et qu’ils avaient déjà été affectés à l’achat d’un terrain. Par la suite, elle a effectué plusieurs opérations avec cet argent.

Sur le plan judiciaire, l’IPVU a engagé une action civile pour récupérer la somme, environ 11 428,57 €, tandis qu’une procédure pénale a pesé temporairement sur la travailleuse. Le juge Martín Peliquero a retenu la notion d’enrichissement sans cause et a ordonné la restitution des fonds à l’IPVU. Selon le magistrat, l’employée a intégré ce montant à son patrimoine sans fondement juridique.

Que faire si ça vous arrive : conseils et rappels

L’affaire est aussi passée par les médias via un autre cas rapporté par Sebastián Domínguez, spécialiste fiscal, soulignant la responsabilité des employés dans de telles situations. Après avoir reçu 571,43 € par erreur, il a pris soin de ne pas utiliser les fonds et a documenté chaque étape pour montrer la bonne démarche à suivre. Son objectif : éviter les arnaques et les ennuis judiciaires si l’on reçoit de l’argent par erreur.

Pour les particuliers confrontés à ce type de situation, il faut connaître les règles applicables. D’après les articles 1794 et 1795 du Código Civil y Comercial de la Nación, tout enrichissement d’une partie au détriment de l’appauvrissement d’une autre, sans cause légitime, doit être restitué.

Au-delà du droit, il y a une question de moralité. La personne qui a conservé les fonds a évoqué ses difficultés financières pour expliquer qu’elle ne pouvait pas rembourser immédiatement, en indiquant toutefois une volonté de rembourser si des conditions étaient accordées, comme une réduction des intérêts.