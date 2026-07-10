Vaccin contre la grippe : ce qui change à partir du 10 juillet

Le vaccin contre la grippe est soumis à prescription obligatoire depuis le 10 juillet 2026. Pour la plupart des adultes, la démarche pourra cependant toujours être réalisée directement en pharmacie. Les règles sont différentes pour les enfants de moins de 11 ans.

Vaccin contre la grippe : que faire en pharmacie ?

À partir de 11 ans, il reste possible de se rendre directement dans une pharmacie pour demander un vaccin contre la grippe. Le pharmacien peut établir la prescription, délivrer la dose et réaliser l’injection, à condition d’être habilité à vacciner.

Un rendez-vous chez le médecin n’est donc pas obligatoire pour tous les patients. Les infirmiers peuvent également prescrire et administrer le vaccin contre la grippe aux personnes âgées de 11 ans et plus.

Selon le ministère de la Santé, cette possibilité s’applique aussi bien aux personnes visées par les recommandations vaccinales qu’à celles qui ne le sont pas. Une personne qui souhaite se faire vacciner sans appartenir à un groupe prioritaire peut donc demander conseil à un pharmacien ou à un infirmier.

Les médecins et les sages-femmes peuvent eux aussi prescrire et administrer ce vaccin. Le choix du professionnel dépend donc de l’âge du patient, de sa situation médicale et des services proposés à proximité.

La prescription par les pharmaciens et les infirmiers reste toutefois une possibilité, et non une obligation. Le ministère de la Santé rappelle qu’il s’agit d’« une nouvelle compétence accordée aux infirmiers et aux pharmaciens sans aucune obligation ». Un professionnel peut donc décider de ne pas proposer ce service.

Des règles différentes avant 11 ans

Pour les enfants de moins de 11 ans, les parents ne peuvent pas demander directement au pharmacien de prescrire et d’administrer le vaccin.

La prescription doit être établie par un médecin ou une sage-femme. L’injection peut ensuite être pratiquée par un médecin, une sage-femme ou un infirmier disposant de la prescription nécessaire.

L’Assurance Maladie précise que les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie ne peuvent ni prescrire ni administrer de vaccin aux enfants de moins de 11 ans.

Pour les enfants de cet âge qui ont droit à une prise en charge à 100%, une prescription préalable est nécessaire pour retirer le vaccin à la pharmacie. Le médecin ou la sage-femme peut la porter directement sur le bon de prise en charge.

La limite des 11 ans est donc essentielle. Au-delà de cet âge, la prescription et l’injection peuvent généralement être réalisées au même endroit, notamment dans une pharmacie. Avant 11 ans, il faut d’abord passer par un médecin ou une sage-femme.

Pourquoi la prescription devient-elle obligatoire ?

La nouvelle règle résulte d’une décision prise le 7 juillet 2026 par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l’ANSM. Elle est entrée en vigueur le 10 juillet 2026.

Les vaccins contenant tout ou partie du virus de la grippe ont été ajoutés à la liste I des substances vénéneuses. En pratique, cela signifie qu’ils ne peuvent plus être délivrés sans avoir été prescrits par un professionnel autorisé.

Ce changement ne réserve pas pour autant la prescription aux médecins. Il tient compte des compétences accordées aux pharmaciens, aux infirmiers et aux sages-femmes au cours des dernières années.

L’ANSM indique ainsi que cette mesure « s’inscrit dans le cadre de l’extension des compétences vaccinales des professionnels de santé en France ».

La prescription devient donc obligatoire au moment où davantage de professionnels sont autorisés à la réaliser. Pour les pouvoirs publics, l’objectif est de mieux encadrer la délivrance du vaccin sans imposer systématiquement une consultation médicale.

Le bon de prise en charge reste valable

Les personnes concernées par les recommandations vaccinales continueront à recevoir ou à utiliser leur bon de prise en charge pendant la campagne contre la grippe.

Pour les personnes âgées de 11 ans et plus, ce document peut être présenté à la pharmacie avec la carte Vitale. Le vaccin peut ensuite être administré par un médecin, une sage-femme, un infirmier ou un pharmacien.

L’ANSM assure que les modalités d’accès liées au bon de prise en charge ne sont pas modifiées par le passage à la prescription obligatoire.

Il faut toutefois distinguer la prescription du remboursement. Le fait qu’un vaccin soit prescrit ne signifie pas qu’il sera automatiquement pris en charge à 100%. Le niveau de remboursement dépend toujours de l’âge du patient, de son état de santé et des recommandations applicables.

La vaccination contre la grippe reste notamment recommandée chaque année aux personnes âgées de 65 ans et plus ainsi qu’à plusieurs catégories de personnes exposées à un risque de forme grave. Les recommandations sont fixées dans le calendrier vaccinal publié par le ministère de la Santé.

Les boîtes ne changeront pas tout de suite

Les patients pourront encore voir en pharmacie des boîtes qui ne mentionnent pas clairement la prescription obligatoire.

L’étiquetage doit être modifié progressivement. Les doses déjà fabriquées peuvent donc continuer à être utilisées, même si leur emballage correspond à l’ancienne présentation.

Cette différence visible sur les boîtes ne change pas la règle : depuis le 10 juillet 2026, une prescription est nécessaire pour obtenir le vaccin contre la grippe.

L’ANSM précise que l’étiquetage sera actualisé au cours des prochains mois. Cette transition permet d’utiliser les stocks existants et d’éviter de jeter des vaccins pour une simple question de conditionnement.