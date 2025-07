Vague de chaleur : quand va-t-elle s’arrêter ?

La France subit en ce moment une canicule pas comme les autres qui ne laisse pratiquement aucun département de marbre. Cette vague de chaleur, lancée le dimanche 28 juin, a poussé Météo-France à placer 73 départements en vigilance orange. Alors que le pays s’apprête à affronter des températures extrêmes, les effets sur le quotidien des Français se font sentir, que ce soit sur les infrastructures ou sur la santé publique.

Des nuits pas piquées des hannetons

Les nuits de ce mois de juin battent des records dans plusieurs régions françaises. À Caixas dans les Pyrénées-Orientales, le thermomètre a grimpé jusqu’à 28 °C, tandis qu’à Cagnano en Haute-Corse, il affichait 27,3 °C. D’autres villes comme Visan dans le Vaucluse et Perpignan ont noté environ 26,6 °C, avec Pujaut dans le Gard à 26,1 °C et Narbonne dans l’Aude à 25,9 °C. Ces chiffres montrent bien à quel point la situation nocturne dérange grave.

Prévisions pour lundi 29 et mardi 30 juin : Ça chauffe vraiment

La journée de lundi 29 juin s’annonce toujours aussi torride avec un pic de chaleur prévu dans le sud de la France. Même dans les deux tiers sud du pays, y compris en Île-de-France, on s’attend à voir des températures élevées dépasser la barre des 35 °C. Même les régions proches de la Manche ne sont pas épargnées, avec des températures avoisinant les 30 °C. Face à ces conditions difficiles, plusieurs communes ont décidé de fermer temporairement leurs écoles pour protéger les enfants et le personnel.

Le mardi 30 juin s’annonce potentiellement comme l’une des journées les plus caniculées jamais enregistrées en France, avec un indice thermique prévu entre 28 et 28,3 °C, frôlant les records historiques du 5 août 2003 et du 25 juillet 2019. Les nuits resteront elles aussi bien chaudes, notamment en Île-de-France où il est prévu que les températures ne descendent pas en dessous de 20 °C.

Mercredi 1er juillet : la chaleur tient bon

La canicule s’étendra vers le nord et le nord-est mercredi 1er juillet. Les régions entre le sud de la Champagne et l’Alsace, ainsi que la région parisienne, pourront s’attendre à des températures toujours élevées comprises entre 38 et 40 °C. Toutefois, un léger rafraîchissement est attendu par la Manche et sur la façade Atlantique, grâce à l’arrivée d’orages violents prévus pour jeudi.

Jeudi : le ciel se déchaîne et la température baisse

Jeudi 2 juillet devrait marquer un virage avec une perturbation orageuse qui touchera une grande partie de la France. Dans la majorité du pays, on devrait alors voir une baisse notable des températures, avec, par exemple, 25 °C à Paris. Néanmoins, certaines zones, comme Montpellier, continueront de subir la chaleur avec des températures pouvant atteindre 35 °C.

Vendredi : un peu de fraîcheur revient ?

Vendredi 3 juillet verra progressivement un retour à des températures plus modérées dans la majeure partie du pays, sauf dans le Sud où la chaleur restera tenace. Dans le reste de la France, les thermomètres oscilleraient entre 22°C et 27°C, apportant enfin un répit après cette période éprouvante.