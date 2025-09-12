Val-d’Oise : ce distributeur explose tous les records avec 1 million d’€ retirés en 3 mois

À Argenteuil, dans le Val-d’Oise, la mise en place de distributeurs automatiques de billets (DAB) indépendants constitue un vrai tournant pour les résidents. Grâce à un partenariat avec la société Loomis, cette initiative intervient alors que les agences bancaires se font de plus en plus rares dans la ville, avec la fermeture d’établissements comme ceux de BNP et de La Poste. Les habitants se retrouvent souvent dans l’embarras pour retirer de l’argent liquide, un service indispensable au quotidien.

Emplacements et installation bien pensée

Cette démarche répond directement aux demandes pressantes des habitants. Dès 2022, un DAB a été installé au Val Notre-Dame, suivi d’un autre dans le Val Nord en mars dernier. Un distributeur a également été inauguré près du marché au Val-d’Argent Nord en mars, et ce n’est pas tout : un DAB a vu le jour à la Porte Saint-Germain en décembre 2022. Pour l’ensemble de ces installations, un investissement total de 47 000 € a été réalisé, assorti d’une redevance mensuelle modeste (calculée sur les commissions bancaires et le nombre de retraits).

Autrefois, les distributeurs se concentraient principalement autour du centre-ville. Avec cette nouvelle répartition, la mairie espère soulager les habitants des quartiers périphériques, souvent confrontés à des appareils en panne ou à court de liquidités. La mairie raconte d’ailleurs que, malgré la présence d’un distributeur postal unique dans le quartier, les pannes répétées posaient un réel problème pour les riverains.

Réagir à une demande grandissante

À Val Notre-Dame, la mobilisation des habitants a fait naître ce projet. Les résidents avaient vraiment besoin d’un accès simple aux espèces. Selon Xavier Pericat, premier adjoint au maire d’Argenteuil, « les gens ne pouvaient plus faire de retrait d’espèces dans le quartier ». Cette situation touche particulièrement ceux qui préfèrent payer en liquide au marché ou chez les petits commerçants, notamment les personnes en situation de précarité.

Les chiffres témoignent de l’engouement autour de ces distributeurs. En seulement trois mois, jusqu’à fin juin 2025, près d’un million d’euros (951 450 €) ont été retirés. Le DAB de la Porte Saint-Germain se démarque avec plus de 22 000 retraits, générant un total de 2,7 millions d’euros (2 765 200 €) – l’une des meilleures performances de ce type en France.

Un avenir plein de promesses

Face à ces résultats encourageants et à la constante demande des habitants, de nouveaux distributeurs indépendants sont envisagés pour d’autres quartiers de la ville. Cette initiative vise à garantir l’accès aux services bancaires pour tous et à combler le vide laissé par la disparition des agences traditionnelles.

La collaboration entre la municipalité et Loomis montre bien la volonté de répondre aux besoins quotidiens des habitants.