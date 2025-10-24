Valorisation immobilière : la rénovation peut-elle changer la donne en 2026 ? 

Alors que le marché immobilier français entre dans une phase de recomposition profonde, la question de la valorisation urbaine devient centrale. Face à l’étalement des villes et à la rareté croissante du foncier, la rénovation du bâti s’impose désormais comme l’un des leviers les plus puissants de valorisation patrimoniale. En 2026, l’entrée en vigueur de nouvelles obligations réglementaires redéfinit la stratégie des propriétaires.

La rénovation énergétique pour valoriser son bien

Depuis quelques années, la performance énergétique d’un logement influence de plus en plus sa valeur. D’après les Notaires de France, un bien classé A ou B sur le DPE se vend en moyenne 1,7 fois plus cher qu’un logement énergivore. À l’inverse, les biens classés F ou G, appelés passoires thermiques, perdent jusqu’à 19 % de leur valeur pour les maisons et 11 % pour les appartements. Aujourd’hui, on estime que 4,2 millions de logements en France métropolitaine, soit environ 13,5 % du parc de résidences principales, sont concernés.

Cela va encore s’accentuer en 2028, avec la mise en œuvre de la loi Climat et Résilience. Après l’interdiction de louer les logements classés G depuis 2025, ce sera au tour des logements classés F d’être exclus du marché locatif. De nombreux propriétaires devront alors rénover pour conserver la valeur de leur bien.

La rénovation globale : un atout pour valoriser les villes

La rénovation d’un bien immobilier est la stratégie idéale pour maximiser sa valeur en combinant les deux critères les plus recherchés sur le marché : une localisation idéale dans l’ancien et les avantages du neuf.

Profitez d’un emplacement privilégié : les biens anciens sont souvent situés au cœur des villes ou dans des quartiers historiques déjà établis, offrant une proximité immédiate avec les transports, commerces et écoles. La rénovation permet de conserver cet avantage rare tout en effaçant les inconvénients de la vétusté.

les biens anciens sont souvent situés au cœur des villes ou dans des quartiers historiques déjà établis, offrant une proximité immédiate avec les transports, commerces et écoles. La rénovation permet de conserver cet avantage rare tout en effaçant les inconvénients de la vétusté. Bénéficiez du confort et des performances du neuf : une fois rénové, votre bien offre le même niveau de confort, d’efficacité énergétique (DPE A ou B) et de sécurité qu’une construction récente. Vous obtenez un logement « clé en main » avec des charges d’énergie réduites, sans avoir à subir les contraintes de l’étalement urbain.

une fois rénové, votre bien offre le même niveau de confort, d’efficacité énergétique (DPE A ou B) et de sécurité qu’une construction récente. Vous obtenez un logement « clé en main » avec des charges d’énergie réduites, sans avoir à subir les contraintes de l’étalement urbain. Réalisez une plus-value à la revente : le marché valorise fortement ces biens hybrides. En transformant un logement décoté (souvent une passoire thermique) en un bien performant, vous augmentez significativement sa liquidité et sa valeur, garantissant une meilleure plus-value que sur un bien neuf ou ancien non rénové.

Pour Salim Kabi, directeur général chez Sporting Promotion : “Il vaut mieux réhabiliter que détruire et construire. Nous avons à cœur de redéfinir l’habitat de demain, en harmonie avec les évolutions des modes de vie.”

Quels dispositifs et aides financières pour rénover et valoriser votre patrimoine urbain ?

La France engage un nouveau cap pour la rénovation énergétique. L’État refond ses dispositifs, comme MaPrimeRénov’, pour rendre la démarche plus incitative et encourager les bailleurs privés à rénover. Objectif : relancer le bâtiment, réduire l’empreinte carbone et valoriser durablement le parc immobilier français.

MaPrimeRénov’ : l’aide principale de l’État, destinée à tous les propriétaires (occupants, bailleurs ou copropriétés) pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique. En rehaussant la qualité thermique des logements, ce dispositif participe directement à la valorisation urbaine.

l’aide principale de l’État, destinée à tous les propriétaires (occupants, bailleurs ou copropriétés) pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique. En rehaussant la qualité thermique des logements, ce dispositif participe directement à la valorisation urbaine. Le prêt avance rénovation : un prêt hypothécaire sans conditions de ressources permettant aux propriétaires de financer des travaux de rénovation énergétique dans leur logement.

: un prêt hypothécaire sans conditions de ressources permettant aux propriétaires de financer des travaux de rénovation énergétique dans leur logement. La loi Malraux : un avantage fiscal majeur avec une réduction d’impôt allant jusqu’à 30 % pour la restauration complète d’immeubles. Elle concerne les biens situés dans des Secteurs Sauvegardés ou des Quartiers Anciens Dégradés (QAD), et vise spécifiquement à préserver le caractère architectural du bâti.

: un avantage fiscal majeur avec une réduction d’impôt allant jusqu’à 30 % pour la restauration complète d’immeubles. Elle concerne les biens situés dans des Secteurs Sauvegardés ou des Quartiers Anciens Dégradés (QAD), et vise spécifiquement à préserver le caractère architectural du bâti. La loi Monuments Historiques : des déductions fiscales importantes sont prévues pour les propriétaires de bâtiments classés ou inscrits, reconnaissant l’importance de leur contribution à la préservation du patrimoine architectural national.

: des déductions fiscales importantes sont prévues pour les propriétaires de bâtiments classés ou inscrits, reconnaissant l’importance de leur contribution à la préservation du patrimoine architectural national. La loi Denormandie : un mécanisme, qui encourage la rénovation dans l’ancien, offre une réduction d’impôt allant jusqu’à 21 % du prix de revient du logement, à condition de réaliser des travaux représentant au moins 25 % du montant total de l’opération (en savoir plus sur la loi Denormandie).

Grâce à ce type de dispositifs, la rénovation devient non seulement une obligation légale, mais également un levier fiscal stratégique pour les investisseurs avisés.

Un enjeu pour les villes moyennes et les centres anciens

Les villes moyennes comme Bourges, Troyes ou Albi possèdent un important parc immobilier ancien, souvent vieillissant mais plein de potentiel. Selon l’INSEE, près de 33 % des logements en France (soit plus de 11 millions) ont été construits avant 1949. Ces territoires représentent donc un levier majeur pour la rénovation et la valorisation du patrimoine urbain.La loi Denormandie et la loi Malraux y joue un rôle essentiel : elle encourage les investisseurs à rénover les logements anciens situés dans les centres-villes à revitaliser, tout en profitant d’avantages fiscaux. Grâce à ce dispositif, la rénovation devient un outil efficace pour redonner vie aux centres anciens, soutenir l’économie locale et préserver le patrimoine architectural.