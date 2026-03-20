Résidences secondaires : louer sur Airbnb dépend désormais de votre copropriété

La question des locations de type Airbnb des résidences secondaires continue de faire évoluer le droit immobilier. Par une décision rendue le 19 mars 2026, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution des dispositions législatives renforçant le contrôle des locations de courte durée au sein des copropriétés. Une évolution qui concerne directement les particuliers propriétaires, en particulier ceux qui louent des résidences secondaires.

Résidences secondaires : un cadre plus strict pour les locations

Le dispositif validé cible spécifiquement les résidences secondaires proposées en meublés touristiques. Concrètement, il permet aux copropriétés d’inscrire dans leur règlement une interdiction de ce type de location, à condition de respecter certaines règles de vote.

Dans son communiqué du 19 mars 2026, le Conseil constitutionnel souligne que ces dispositions « renforcent l’encadrement de la mise en location de résidences secondaires en meublés touristiques dans certaines copropriétés ». Cette précision est essentielle : il ne s’agit pas d’une interdiction générale, mais d’un levier supplémentaire donné aux copropriétaires.

Pour les particuliers, cela signifie que la possibilité de louer un bien sur une plateforme de courte durée dépendra désormais davantage des décisions collectives prises au sein de l’immeuble. Un point qui peut modifier sensiblement la rentabilité attendue d’un investissement locatif.

Une décision collective à forte portée pour les propriétaires

Le mécanisme repose sur un vote en assemblée générale, avec une majorité des deux tiers requise. Ce seuil élevé traduit la volonté d’encadrer strictement ce type de décision, qui a un impact direct sur l’usage des biens.

Le Conseil constitutionnel précise que ces règles « ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété ». Autrement dit, même si un propriétaire se voit privé de la possibilité de louer en courte durée, cette restriction est jugée légitime au regard de l’intérêt collectif.

Dans les faits, cette évolution renforce le poids des assemblées générales. Les copropriétaires peuvent désormais arbitrer entre différents usages : maintenir une ouverture aux locations touristiques ou privilégier une occupation plus résidentielle de l’immeuble.

Pour les investisseurs de résidences secondaires, cette incertitude supplémentaire impose une vigilance accrue. L’analyse du règlement de copropriété devient un élément déterminant avant toute acquisition, au même titre que l’emplacement ou le potentiel locatif.

Un impact direct sur les stratégies de location

Cette décision intervient dans un contexte de régulation croissante des locations de courte durée en France. Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics cherchent à limiter les effets de ces pratiques sur l’offre de logements, notamment dans les zones où la demande est forte.

En permettant aux copropriétés de restreindre ces usages, le législateur introduit un niveau de régulation supplémentaire, au plus près du terrain. Chaque immeuble pourra ainsi adapter ses règles en fonction de sa situation et des attentes de ses occupants.

Pour les propriétaires de résidences secondaires, le message est clair : la location touristique n’est plus une évidence automatique. Elle devient une option conditionnée à un cadre collectif et à des règles locales.

Cette évolution pourrait conduire certains bailleurs à se tourner vers des locations plus longues, jugées plus stables juridiquement. Elle pourrait également freiner certains projets d’investissement fondés principalement sur la location saisonnière.

Un équilibre recherché entre usage individuel et vie collective

La décision du Conseil constitutionnel s’inscrit dans une logique d’équilibre. Elle reconnaît la liberté des propriétaires tout en admettant que celle-ci puisse être encadrée lorsque la vie collective d’un immeuble est en jeu.

Les nuisances liées aux rotations fréquentes de locataires, la transformation de logements en quasi-hébergements touristiques ou encore les tensions entre occupants ont progressivement conduit à renforcer les règles.

En validant ce dispositif le 19 mars 2026, le Conseil constitutionnel entérine une approche pragmatique : laisser aux copropriétés la capacité de décider, tout en fixant des garanties pour éviter les décisions abusives.