Le PER individuel constitue une solution d’épargne à long terme accessible aux personnes majeures. Créé par la loi Pacte du 22 mai 2019, il permet de constituer progressivement un complément de revenus. Selon le ministère de l’Économie, ce dispositif est commercialisé depuis le 1er octobre 2019. Il remplace notamment les anciens contrats PERP et Madelin. Cependant, ses avantages dépendent de la situation fiscale, des objectifs financiers et des modalités de sortie choisies.

PER individuel et retraite : comprendre le fonctionnement de cette épargne

Le PER individuel repose sur un principe simple : constituer progressivement un capital pour compléter ses revenus futurs. Accessible aux salariés, indépendants et personnes sans activité, il permet des versements ponctuels ou programmés. Depuis le 1er janvier 2024, son ouverture est réservée aux personnes majeures, selon Service Public. Par ailleurs, aucun plafond réglementaire global ne limite les versements, même si leur déduction fiscale reste encadrée. Le PER individuel peut également accueillir des sommes transférées depuis d’anciens dispositifs. Deux modes de gestion sont généralement proposés : la gestion libre, dans laquelle l’épargnant sélectionne ses placements, et la gestion pilotée, qui adapte les investissements à son horizon de départ. Toutefois, les performances dépendent des supports choisis. Les unités de compte présentent notamment un risque de perte en capital. Ainsi, le choix du contrat doit tenir compte du profil de risque, des objectifs patrimoniaux et des frais appliqués.

Le PER individuel se caractérise également par une disponibilité limitée de l’épargne. En principe, les sommes restent bloquées jusqu’à la liquidation des droits à pension ou jusqu’à l’âge légal de départ. Cependant, plusieurs situations autorisent un déblocage anticipé, notamment l’achat d’une résidence principale ou certains accidents de la vie, selon Service Public. Contrairement à l’assurance vie, ce placement ne permet donc pas de récupérer librement son capital à tout moment. En revanche, cette contrainte favorise une épargne de long terme. Par ailleurs, la gestion pilotée à horizon prévoit généralement une réduction progressive de l’exposition aux actifs risqués. Selon l’Autorité des marchés financiers, la compréhension des supports reste essentielle pour mesurer les risques encourus. Enfin, les frais de versement, de gestion et d’arbitrage doivent être comparés, car ils peuvent réduire sensiblement la performance du PER individuel.

PER individuel et retraite : quels avantages fiscaux en 2026 ?

La fiscalité constitue l’un des principaux arguments du PER individuel. En effet, les versements volontaires peuvent être déduits du revenu imposable, dans la limite d’un plafond personnel. Cette déduction peut réduire l’impôt payé pendant la vie active. Toutefois, son intérêt dépend du taux marginal d’imposition. Par exemple, un versement déductible de 1 200 euros peut générer une économie théorique de 360 euros pour un contribuable imposé à 30 %, si la totalité de la somme est déduite dans cette tranche. Le PER individuel peut donc être particulièrement intéressant pour les foyers fortement imposés. Cependant, cette déduction reste facultative. Depuis le 1er janvier 2026, les versements effectués après 70 ans ne sont plus déductibles, selon le ministère de l’Économie. Par ailleurs, les plafonds inutilisés peuvent désormais être reportés sur cinq années, sous réserve des règles transitoires. Cette évolution offre davantage de souplesse aux contribuables dont les capacités d’épargne fluctuent.

Le PER individuel implique néanmoins une fiscalité spécifique lors de la récupération des sommes. Lorsque les versements ont été déduits, la part du capital correspondante est soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Les gains sont imposés séparément. Pour les produits concernés perçus à compter du 1er janvier 2026, le prélèvement forfaitaire unique atteint 31,4 %, selon l’administration française. En revanche, les versements non déduits peuvent être récupérés en capital sans imposition sur leur montant initial. Seuls les gains restent fiscalisés. Par ailleurs, une sortie en rente entraîne un traitement différent. Selon Service Public, la fraction imposable d’une rente issue de versements non déduits représente notamment 40 % entre 60 et 69 ans, puis 30 % après 69 ans. Ainsi, le PER individuel ne garantit pas une économie fiscale définitive. Il permet également de reporter une partie de l’imposition, ce qui nécessite d’anticiper sa situation fiscale future.

PER individuel et retraite : comment choisir sa sortie et limiter les risques ?

Le PER individuel offre plusieurs possibilités pour récupérer l’épargne accumulée. À l’échéance, le titulaire peut généralement choisir une sortie en capital, en rente viagère ou combiner les deux formules. Cette souplesse permet d’adapter les retraits aux besoins financiers. Ainsi, le capital peut financer un projet important, tandis que la rente assure des revenus réguliers. Toutefois, un retrait conséquent peut augmenter le revenu imposable lorsque les versements ont été déduits. Le PER individuel nécessite donc une préparation fiscale avant sa liquidation. Par ailleurs, le montant d’une rente dépend notamment du capital constitué, de l’âge du bénéficiaire et des conditions contractuelles. Certaines offres prévoient également une réversion au profit d’un proche. Cependant, cette option peut réduire le montant initial de la rente. Selon Malakoff Humanis, les modalités précises dépendent du contrat souscrit. Le choix doit donc prendre en compte les besoins futurs, les autres revenus disponibles et les conséquences fiscales.

Le PER individuel doit enfin être comparé aux autres solutions d’épargne avant toute souscription. En effet, son avantage fiscal ne suffit pas à garantir sa pertinence. Les frais, les risques financiers et la disponibilité du capital jouent également un rôle important. Selon l’Autorité des marchés financiers, les supports d’investissement doivent être sélectionnés en fonction de l’horizon de placement et du profil de risque. Par ailleurs, la gestion pilotée ne supprime pas totalement les possibilités de pertes. La transmission du patrimoine mérite aussi une attention particulière. En cas de décès, le traitement des sommes dépend notamment de la nature du contrat. Un PER bancaire entre dans la succession, tandis qu’un PER assurantiel suit des règles spécifiques de transmission aux bénéficiaires désignés, selon l’Autorité des marchés financiers. Ainsi, le PER individuel peut convenir aux contribuables fortement imposés disposant d’une épargne de précaution suffisante. En revanche, son blocage peut représenter une contrainte pour les personnes ayant besoin de liquidités à court terme.