En 2023, les chercheurs Yanmei Huang, Zhenyang Yang et Vicki Morwitz ont publié dans le Journal of Consumer Psychology des résultats qui bousculent une idée reçue sur les applications de calendrier. Leur étude montre que les personnes qui planifient sur un agenda papier produisent des plans de meilleure qualité que celles qui utilisent un calendrier mobile : plus détaillés, plus réalistes, et surtout plus souvent suivis jusqu’au bout.

Un taux de suivi nettement supérieur sur papier

Une étude de suivi, présentée lors d’une conférence de recherche sur la consommation, confirme l’écart. Les utilisateurs de papier ont mené à bien environ 83 % des tâches qu’ils avaient programmées, contre 72 % pour les utilisateurs de calendrier mobile.

L’équipe de Huang explique, dans des propos rapportés lors de cette même conférence, que le papier offre une « vue d’ensemble », de la semaine ou du mois qui aiderait à mieux équilibrer travail, famille et repos au moment de planifier.

Le papier reste pourtant minoritaire. Selon des enquêtes citées par des recherches récentes sur la planification, environ 70 % des adultes utilisent un calendrier numérique, contre 28 % qui dépendent encore du papier. Une vue mensuelle sur une seule page montre naturellement les séquences et les espaces de respiration d’un emploi du temps, quand le défilement étroit d’une application mobile pousse plutôt vers une pensée au jour le jour.

Un trait de personnalité autant qu’un outil

Le choix du support correspond souvent à un type de personnalité. La psychologue clinicienne londonienne Ashleigh Powell décrit de nombreux adeptes du papier comme consciencieux, réfléchis et subtilement créatifs, tout en restant à l’aise avec la technologie dans d’autres domaines de leur vie. Choisir une grille papier basique relève, selon elle, d’une forme de rébellion face à une vie numérique saturée d’applications et de notifications.

L’attachement tactile joue aussi son rôle : écrire à la main, tourner les pages, rayer une tâche accomplie, procure une petite récompense qui incite à continuer. Chaque regard posé sur une date entourée à l’encre, un anniversaire, des vacances, le mariage d’un ami, nourrirait l’anticipation. La théorie de simple exposition du psychologue Robert Zajonc suggère en effet que plus on voit répétitivement quelque chose, plus on développe d’affection pour elle.

Ce que montrent le cerveau et les études comparatives

Des travaux en électroencéphalographie menés par les chercheurs Ruud van der Weel et Audrey van der Meer montrent que l’écriture manuscrite active des réseaux cérébraux plus étendus que la frappe au clavier, notamment ceux liés à l’apprentissage et à la mémoire. Appliqué à l’agenda, écrire un rendez-vous à la main semble plus susceptible de l’ancrer durablement.

Une étude menée en 2021 par des chercheurs de l’université de Tokyo va dans le même sens. Des participants devaient enregistrer des informations d’emploi du temps via calendrier papier, tablette électronique ou smartphone. Les utilisateurs de papier ont montré une plus grande activité dans les régions cérébrales liées à la mémoire, et rappelé les détails environ 25 % plus vite que le groupe smartphone.

L’Association américaine de psychologie (APA) décrit par ailleurs les humains comme des avares cognitifs qui économisent de l’énergie mentale en déléguant des tâches à des outils. Un calendrier sur téléphone programme une réunion, l’oublie, puis obéit à la notification quand elle sonne.

Efficace, mais passif. Sur papier, sans notification, se souvenir dépend de la profondeur de l’encodage initial et de la fréquence à laquelle on revisite la page, ce qui renforcerait la mémoire prospective, soit la capacité à se rappeler de faire des choses futures sans aide numérique.

Le mythe des 42 % et la stratégie hybride

L’affirmation virale selon laquelle on serait 42 % plus susceptible d’atteindre ses objectifs en les écrivant, souvent attribuée à la psychologue Gail Matthews, mérite d’être nuancée. Une réanalyse rigoureuse montre que ce chiffre provient d’auto-évaluations et non d’un changement net de probabilité, et que l’étude originale n’a jamais été formellement relue par les pairs.

La conclusion plus modeste de la recherche sur la fixation d’objectifs reste toutefois utile : écrire ses objectifs et en assurer un suivi avec une certaine redevabilité tend à améliorer la progression.

Privilégier le papier convient à ceux qui sont facilement distraits par les notifications, qui ont besoin de visualiser un mois entier d’un coup, ou qui aiment le rituel des stylos et des mises en page. Les métiers créatifs, ou les personnes qui jonglent avec de grands objectifs personnels en parallèle du travail, en tirent souvent profit.

Le numérique reste en revanche préférable pour la logistique complexe, les emplois du temps familiaux partagés, les voyages fréquents et les alertes sensibles au temps. Pour les personnes aux fonctions exécutives fragiles, le rappel numérique n’est pas une béquille mais une bouée de sauvetage.

Des thérapeutes et coachs en productivité recommandent une stratégie hybride : le téléphone sert de base de données vivante pour tout ce qui implique d’autres personnes, tandis que l’agenda papier devient l’espace où l’on fait le point et revoit la semaine.

Une méthode testée au Royaume-Uni consiste à inscrire les rendez-vous fixes dans les deux supports, puis à planifier les semaines et à noter un ou deux objectifs clés uniquement sur papier. Sur 30 jours, l’expérience consiste à utiliser le téléphone comme système d’alarme et le papier comme poste de commandement, avant d’observer les effets sur la mémoire, le stress et le suivi des engagements.

De nombreuses personnes qui recopient chaque soir leurs rendez-vous dans un petit agenda papier rapportent s’en souvenir plus facilement, et s’inquiéter un peu moins de leur emploi du temps.