Voici la somme astronomique que Léon Marchand a touché en ayant battu le record du monde aux Mondiaux de natation

Léon Marchand, jeune prodige de la natation française, continue d’impressionner le public avec ses performances hors pair. Âgé de 23 ans, ou peut-être 24 ans selon certaines sources, il a déjà marqué l’histoire en devenant quadruple champion olympique lors des Jeux de Paris 2024. Dernièrement, il a encore fait sensation aux Mondiaux de natation à Singapour, où il a battu le record du monde dans sa spécialité, le 200 m 4 nages.

Un exploit de taille à Singapour

Le mercredi 30 juillet 2025, Léon Marchand a réalisé un exploit en pulvérisant le record du monde du 200 m 4 nages avec un chrono de 1’52 »69. Ce record, détenu depuis 2011 par l’Américain Ryan Lochte qui avait, lui, inscrit 1’54 » à Shanghai, a été éclipsé en un clin d’œil. Le lendemain, lors de la finale du jeudi 31 juillet 2025, Marchand a confirmé sa suprématie en décrochant son sixième titre mondial avec un temps de 1’53 »56.

Il a su capter l’attention grâce à une stratégie bien étudiée : alléger son programme à Singapour pour se concentrer sur le record du monde. « Je suis trop content ! Je suis trop content parce qu’effectivement je voulais l’avoir ce record. Je ne savais pas quand ça allait arriver mais je me sentais vraiment bien à l’échauffement », s’est exclamé le nageur après sa performance.

Une récompense méritée et des projets en vue

Pour cette prouesse, Léon Marchand a reçu une récompense financière intéressante de la part de World Aquatics, à hauteur d’environ 30 000 €. Ce joli bonus vient s’ajouter à une carrière déjà riche en succès et souligne toute l’ampleur de son exploit sur la scène internationale.

Mais Léon ne compte pas en rester là. Son prochain défi ? Remporter la finale du 400 m 4 nages, qui se déroulera le dimanche 3 août 2025. Pour se préparer, il poursuit sa collaboration avec son entraîneur Bob Bowman. « J’en ai parlé à Bob ce midi. On s’est dit que c’était peut-être le moment de le faire ce soir pour être relâché et essayer de gagner jeudi (en finale) », nous confie-t-il.

L’ascension d’une étoile montante

Depuis les Jeux Olympiques de Paris, Léon Marchand s’est imposé comme une véritable star tant en France qu’à l’international. Son choix de se concentrer sur le 200 m 4 nages, plutôt que de disperser ses efforts sur d’autres épreuves, montre une maturité et une stratégie impressionnantes pour son âge. Déjà qualifié pour la finale de cette course, il ne cesse d’émerveiller par sa détermination et son talent.

À l’approche de ses prochaines compétitions, notamment celle du dimanche prochain, il est évident que Léon Marchand représente l’avenir prometteur de la natation. Ses performances inspirent ses pairs et toute une génération d’athlètes en devenir qui rêvent, eux aussi, de toucher les sommets.

