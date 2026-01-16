Votre fiche de paie cache 3 changements discrets qui font baisser votre salaire net

L’année 2026 s’annonce compliquée pour les 32 millions de salariés et fonctionnaires en France : leur salaire net devrait diminuer en raison de nouvelle taxe. Trois nouveaux prélèvements sur les fiches de paie sont entré en vigueur au 1er janvier 2026, et c’est la combinaison de ces mesures qui provoquera la baisse. Les salariés du privé et les fonctionnaires seront concernés, et beaucoup risquent de revoir leur budget. Aucune hausse de salaire n’est annoncée pour compenser cette perte.

Ce qui change sur la fiche de paie

Les bulletins de paie (qui comportent environ 30 lignes) comptent maintenant le libellé « Net à payer » en bas de page baisser. La première raison est la hausse de la complémentaire santé obligatoire, rapporte Le Journal du Net. Selon le cabinet Addactis, les tarifs des mutuelles ont augmenté de +6 % depuis le début de l’année. Concrètement, le coût mensuel moyen d’une mutuelle passant à 110 €, et 50 % de ce montant étant pris en charge par l’employeur, la part salariale représente environ 55 € par mois. Pour les agents de la fonction publique, cette règle de prise en charge s’applique depuis le 1er janvier 2026. Cela se traduit par une perte annuelle moyenne de 655 €. La mutuelle apparaît dans la colonne « Part/cotisation salarié » du bulletin de paie (colonne qui indique la part retenue au salarié).

Ensuite, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est ajusté. Les salariés qui avaient modifié leur taux de prélèvement pour 2025 voient l’ancien taux réappliqué automatiquement, ce qui se traduira par une imposition plus élevée au début de 2026. Il reste possible d’actualiser ce taux auprès de l’administration fiscale pour limiter cet effet.

Enfin, la hausse des frais de transport en commun pèse aussi sur le net à payer. En Île-de-France, par exemple, le Pass Navigo passe de 88 € à 90 €. Même si les employeurs doivent prendre en charge 50 % de cet abonnement, la part restante à la charge du salarié augmente.

Qui intervient et quelles décisions ont été prises

Plusieurs organismes, comme la Mutualité Française, France Assureurs et le Centre Technique des Institutions de Prévoyance (CTIP), ont confirmé la hausse des mutuelles en 2026. L’État a décidé d’appliquer aux agents publics la même règle que celle qui s’impose aux entreprises privées depuis 2016 pour la prise en charge des mutuelles. L’administration fiscale, elle, perçoit directement les prélèvements à la source.