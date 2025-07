Fonctionnaires : combien allez-vous perdre avec la nouvelle règle sur les arrêts maladie ?

Depuis le 1er mars 2025, une réforme majeure secoue le monde des fonctionnaires en France. Le nouveau système d’indemnisation des arrêts maladie, validé par le projet de loi de finances (PLF) 2025, a provoqué un sacré mécontentement parmi les agents publics. Cette modification cherche à rapprocher les règles du secteur public de celles du privé, et suscite des interrogations sur ses conséquences financières et sociales.

Un coup de vieux pour le budget

Le changement phare de cette réforme, c’est la réduction du plafond des indemnités pour les fonctionnaires et contractuels. Désormais, ils ne touchent plus 100% de leur salaire pendant un arrêt maladie, mais seulement 90% pendant les trois premiers mois. Cette mesure a été annoncée en janvier par Laurent Marcangeli, ministre de la Fonction publique. Le gouvernement espère dégager ainsi une économie de 900 millions d’euros.

Toutefois, tout le monde n’est pas emballé. Jean-Philippe Robert, directeur du département des collectivités du cabinet Diot-Siaci, a admis que « cela a généré énormément de mécontentements ». Beaucoup y voient une mesure rabat-joie, surtout pour ceux qui ont déjà des revenus modestes.

Les agents de catégorie C dans la panade

Les agents de catégorie C se retrouvent nettement plus pénalisés par cette réforme, illustrant les disparités salariales significatives dans la fonction publique. Représentant 75% des effectifs de la fonction publique territoriale, ces agents perçoivent en moyenne 2 004 euros net par mois. Pour mettre les choses en perspective, les agents de catégorie A touchent environ 3 181 euros net, tandis que les agents de catégorie B gagnent environ 2 518 euros net. Et dans les collectivités territoriales, le salaire moyen des agents de catégorie C chute à 1 965 euros net par mois.

Avec la nouvelle règle, un agent en arrêt maladie pendant un mois verrait son salaire tomber à 1 768,50 euros. Comme le souligne Jean-Philippe Robert, « 10% de rémunération en moins pour les catégories C […] ça a un effet vraiment fort ».

L’aide financière en berne

Un autre sujet qui fâche, c’est l’absence de la prime Gipa en 2024 et celle qui est aussi prévue pour 2025. Cette prime servait à préserver le pouvoir d’achat des fonctionnaires face à la hausse des prix. Laurent Marcangeli a confirmé : « Elle n’a pas été versée en 2024, et il n’est pas prévu de la verser en 2025 ». L’absence prolongée de cette prime renforce le sentiment d’injustice chez les agents qui doivent faire face à une baisse de leur pouvoir d’achat, en plus des ajustements du calendrier de paiement.

Répercussions sur le moral et la société

En voulant économiser sur le budget public, cette réforme risque d’entraîner des répercussions sociales notables, mettant en lumière son impact socio-économique. Les économies réalisées au détriment des salaires des fonctionnaires pourraient baisser le moral des agents et réduire leur motivation au travail. Par ailleurs, cela pourrait modifier la manière dont le secteur public est perçu comme employeur attractif.