Washington paralysé : pourquoi l’Amérique pourrait plonger dans une crise sociale inédite

À l’approche du 30 septembre, les États-Unis se retrouvent à nouveau sur le fil du rasoir avec un shutdown potentiel. Ce terme désigne l’arrêt complet des services fédéraux parce que le Congrès n’a pas réussi à faire adopter, même temporairement, un budget. Si personne ne trouve d’accord, le pays pourrait être plongé dans une série de perturbations, allant jusqu’à des vagues de licenciements dans les agences gouvernementales et des interruptions dans de nombreuses aides sociales.

Tensions entre républicains et démocrates

À cette période, l’ex-président Donald Trump met une sacrée pression sur les démocrates pour faire aboutir un accord budgétaire. Il n’hésite pas à menacer de virer un grand nombre d’employés si aucun compromis n’est trouvé. De leur côté, les démocrates se retrouvent dans une posture délicate, devant négocier un accord qui sortirait des habitudes habituelles de travail bipartite. Le chef de la minorité démocrate au Sénat a clairement montré son mécontentement face aux mesures de Trump, affirmant que ce dernier « licencie des employés fédéraux depuis le premier jour, non pas pour gouverner, mais pour faire peur ». Il a ajouté que tout cela n’a rien à voir avec le financement du gouvernement.

Se préparer au pire

Le Bureau du budget (OMB), sous la direction de Russell Vought, joue un rôle important dans cette affaire. L’agence a demandé aux différentes entités fédérales de prévoir des réductions d’effectifs pour les programmes qui n’ont pas de financement disponible ou de source externe. Ces réductions pourraient se transformer en suppressions définitives si elles sont mises en œuvre après le 30 septembre. Il s’agit pour l’OMB de programmes qui ne correspondent pas aux priorités fixées par le président.

Dans un mémo, l’OMB rappelle qu’au cours des dix derniers exercices fiscaux, le Congrès avait toujours bouclé le budget au plus tard le 30 septembre grâce à un esprit de coopération entre les partis. Mais, selon ce même document, « malheureusement, les démocrates du Congrès ont indiqué vouloir mettre fin à cette habitude bipartite et bloquer le gouvernement dans les jours à venir en multipliant des demandes démesurées ».

Négociations et propositions budgétaires

Dans un contexte politique tendu, les discussions entre républicains et démocrates restent épineuses. Les démocrates réclament la remise sur pied de plusieurs centaines de milliards d’euros en dépenses de santé. Pour répondre à ces demandes, les républicains ont proposé un plan temporaire pour financer le gouvernement jusqu’à la fin du mois de novembre, soit sept semaines de plus. Toutefois, cette proposition pourrait être stoppée par les démocrates.

Des médias comme Politico et CNN ont rendu publique la note de l’OMB, faisant ainsi le point sur la situation.