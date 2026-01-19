1 405 heures sup dans une mairie : le dérapage qui choque même ses collègues

Selon Ouest France, un agent municipal de la commune de Marín, en Galice, a déclenché une vive polémique après avoir déclaré plus de 1 400 heures supplémentaires sur l’année 2025. L’affaire a provoqué des réactions aussi bien à la mairie que dans l’opposition et pose de nombreuses questions sur la gestion des ressources humaines de cette municipalité espagnole.

Des heures déclarées vraiment hors norme

Selon un rapport présenté lors d’une séance plénière du conseil municipal de Marín, l’agent en question aurait accumulé exactement 1 405 heures supplémentaires en 2025. Cela revient à une moyenne d’environ six heures supplémentaires chaque jour travaillé. Ces chiffres heurtent le plafond légal qui est fixé à seulement 80 heures supplémentaires par an. Dans des conditions normales, la durée d’une journée de travail est de 7,5 heures, ce qui rend cet excès particulièrement remarquable.

Le quotidien local La Voz de Galicia a relayé l’information le dimanche 11 janvier, déclenchant des réactions partagées parmi les habitants et les élus. Du côté de l’opposition, représentée par le Parti socialiste espagnol (PSOE), le porte-parole Manuel Pazos a dénoncé un « désordre dans la gestion des heures supplémentaires du personnel », allant jusqu’à qualifier la situation de « scandaleuse ».

Des circonstances vraiment exceptionnelles

La maire de Marín, María Ramallo, du Parti populaire (Partido Popular), a confirmé l’exactitude du rapport tout en reprochant à l’opposition de traiter le sujet « avec légèreté ». Elle a expliqué que ces chiffres inhabituels s’expliquaient par des circonstances exceptionnelles : le service concerné est passé d’un effectif de trois personnes à un seul agent en raison d’une longue maladie et d’un départ à la retraite. Cette configuration a entraîné un recours massif et, selon elle, temporaire aux heures supplémentaires.

Pour remédier à la situation, la mairie de Marín a pris des mesures pour normaliser les effectifs. L’agent en arrêt maladie a repris son poste et un recrutement intérimaire a été effectué pour compenser le départ à la retraite, ce qui devrait rétablir un équilibre dans le service.