La Chine fabrique la plupart des drones mondiaux mais interdit à ses propres citoyens de les faire voler

La Chine a lancé une série de mesures très strictes pour l’usage des drones. Un pays qui faisait figure de pionnier en la matière devient l’un des plus difficiles d’accès pour les pilotes amateurs ou civils. Selon L’Express, depuis le début de l’année, Pékin a multiplié les contraintes pour restreindre l’accès aux appareils et encadrer leur utilisation, touchant aussi bien le loisir que les usages professionnels.

Un cadre réglementaire qui évolue vite

Dès le 1er mai, tous les propriétaires de drones en Chine doivent enregistrer leurs appareils avec leur nom réel. Chaque drone sera relié directement à la carte d’identité ou au numéro de portable du propriétaire, une mesure qui soulève des questions de vie privée et de libertés.

Depuis janvier, piloter sans autorisation peut aboutir à des peines de prison, ce qui montre la sévérité des sanctions prévues. En mars, Pékin a interdit les drones quasiment partout en ville et renforcé les contrôles aux entrées, avec des inspections de bagages pour les personnes venant d’autres régions. La capitale limite aussi à trois le nombre de drones par adresse.

Les restrictions vont plus loin que de simples inspections : les zones restreintes demanderont désormais une inscription au moins 24 heures à l’avance, et les exceptions seront rares et très localisées. Il reste possible de voler à moins de 120 mètres dans certains espaces ouverts, mais ces zones se font de plus en plus rares.

Plus de surveillance pour faire respecter les règles

Les autorités imposent le transfert des données de vol en temps réel. La surveillance est serrée : à Shanghai, Mme Yang raconte que la police lui a conseillé d’acheter plutôt un jouet. À Pékin, deux habitants ont été contactés dès l’allumage de leur drone, ce qui illustre le niveau de contrôle mis en place. Les sanctions peuvent aller d’amendes à des détentions, rendant l’usage de loisir presque impossible.

Ces décisions font suite à des incidents où des drones ont menacé la sécurité publique, par exemple en volant près d’un avion ou en s’écrasant sur un gratte‑ciel. Le ministère de la Sécurité publique résume cette position par la phrase : « Le ciel n’est pas au-dessus des lois. »

Effets économiques et enjeux géopolitiques

Les nouvelles règles pèsent déjà sur l’économie domestique : le marché intérieur des drones fléchit, les ventes chutent, et les annonces de drones d’occasion explosent en ligne. DJI, le plus grand fabricant de drones au monde, a même engagé une action contre les restrictions américaines visant à interdire ses produits, soulignant les tensions commerciales en jeu.

Sur le plan géopolitique, la Chine doit prendre en compte que les drones ont prouvé leur utilité militaire dans des conflits récents, notamment en Ukraine et en Iran. La Chine, premier fabricant mondial de drones, ajuste aussi une réglementation stricte sur les exportations d’objets à double usage.