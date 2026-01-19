24 milliards de déficit… et pourtant la Sécu rembourse une galette : incompréhensible ?

La récente annonce de la Sécurité sociale, concernant le remboursement partiel d’une galette des rois sans gluten, a provoqué de vifs débats en France. Rapportée par Paris-Normandie, l’information met en lumière un paradoxe : alors que l’institution publique affiche un déficit estimé à 24 milliards d’euros d’ici 2026, elle prend en charge une partie d’un produit alimentaire spécifique. Ce choix inquiète bon nombre d’économistes et de Français, tous soucieux de l’avenir financier de la Sécu, notamment en raison des discussions sur la modulation des remboursements.

Une galette pas comme les autres

La galette des rois visée est fabriquée par le Petit Minotier, une boulangerie de la région de Rouen. Elle se distingue par l’absence de gluten, ce qui la rend consommable pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque. Au prix de 18,95 €, la galette est partiellement remboursée à hauteur de 3,81 € pour les clients allergiques au gluten, à condition qu’ils disposent d’une vignette LPRR (liste des produits et prestations remboursables).

L’argument en faveur de ce remboursement tient au fait que le régime alimentaire des personnes atteintes de maladie cœliaque reste très contraint. Malgré cela, certains estiment que cette prise en charge n’a pas lieu d’être. Le journaliste François Lenglet, sur RTL, considère que ce type de dépenses devrait relever « de la responsabilité individuelle des intolérants » et parle d' »une dénaturation de la Sécurité sociale, faite pour rembourser des frais médicaux, pas pour financer des achats quotidiens ».

Ce que ça soulève dans le débat public

Même si le remboursement de cette galette paraît dérisoire face au déficit colossale de la Sécurité sociale, coûtant « moins de 2 000 € » pour 500 galettes selon les calculs, il alimente la discussion sur l’usage des fonds publics. En pourcentage du déficit total, cette prise en charge représente une part infinitésimale, mais elle s’inscrit dans un contexte de crise de liquidité prévu pour 2027.

Pour autant, l’exemple est symptomatique d’une interrogation plus large sur la manière d’orienter les dépenses publiques, surtout quand des économies s’imposent pour réduire le déficit. Certains considèrent que la collectivité ne devrait pas financer ce type de produit et préfèrent rediriger les moyens vers des frais médicaux jugés plus prioritaires.

Pour mieux comprendre

Sur le plan médical, la distinction entre maladie cœliaque et intolérance au gluten est importante. La première demande un diagnostic médical formel et impose un régime strict sans gluten, tandis que l’intolérance provoque surtout des troubles digestifs et affecte une part plus large de la population. Selon Ameli.fr, la prévalence de la maladie cœliaque se situe entre 0,7% et 2% de la population, ce qui alimente le débat sur l’inscription de cette galette dans la LPRR.