3500 euros d’amende si vous mettez un pied sur cette plage interdite depuis 30 ans

L’été rime avec liberté, chaleur et découvertes. Dès les beaux jours, nombreux sont ceux qui rêvent de se barrer vers des endroits ensoleillés. Que ce soit pour se prélasser sur des plages de rêve ou explorer des paysages pittoresques, cette saison offre une véritable ribambelle d’occasions pour combler toutes vos envies de virées. Il est quand même important de bien préparer son séjour pour en profiter à fond tout en prenant soin de la planète.

Choisir sa destination : France et ailleurs

La France, avec sa diversité géographique bluffante, reste la destination favorite de beaucoup. Des Alpes majestueuses à la Camargue sauvage, en passant par la Bretagne venteuse et la Côte Basque animée, sans oublier la Provence parfumée et la Corse envoûtante, chaque région a son petit charme. Pour ceux qui veulent aller plus loin, d’autres pays d’Europe disposent eux aussi de plages de carte postale. La Grèce et ses îles mythiques, le Portugal avec ses côtes escarpées, l’Espagne avec Majorque et Minorque, ainsi que la Croatie aux eaux cristallines attirent chaque année des millions de voyageurs en quête de soleil et d’aventure.

L’italie : une destination d’été incontournable

Parmi ces destinations, l’Italie se démarque comme le choix par excellence pour l’été. Attirant des millions de visiteurs avec ses paysages époustouflants, sa cuisine savoureuse et son climat agréable, elle s’impose comme une option de choix, surtout durant les mois de juillet et août. Réputée dans le monde entier pour sa gastronomie, sa riche histoire et ses décors variés – des montagnes aux plages idylliques – l’Italie offre une expérience complète pour tous les types de voyageurs.

La Sardaigne : un coin de paradis méditerranéen

La Sardaigne, deuxième plus grande île de la Méditerranée avec ses 2000 km de côtes spectaculaires, est particulièrement prisée pour ses plages immaculées. La Costa Smeralda, située dans le nord-est, séduit par ses eaux bleues étincelantes. Les vacanciers peuvent aussi partir à la découverte de Villasimius, Costa Paradiso ou Cala Gonone, qui promettent détente et émerveillement. Pour les amateurs d’histoire et de nature, l’île réserve aussi des paysages montagneux impressionnants, des villages pittoresques et des ruines archéologiques fascinantes. C’est l’endroit idéal pour ceux qui veulent se relaxer ou déguster une cuisine authentique.

Archipel de la Maddalena : un vrai trésor à préserver

Au nord-est se trouve l’archipel de la Maddalena, accessible en ferry depuis Palau. Parmi ses îles, Budelli abrite la fameuse plage Spiaggia Rosa, dont le sable rose unique provient des fragments de Miniacina miniacea. Cependant, cette plage a été fermée depuis 1994 pour préserver son écosystème fragile face à une affluence touristique trop importante. Désormais, il est interdit de s’y promener ou de s’approcher trop près, sous peine d’une amende qui peut atteindre 3500 euros, en accord avec la réglementation des plages. Cette mesure vise à sauvegarder non seulement le sable rose, mais aussi toute la protection des écosystèmes côtiers, menacée par le grand nombre de visiteurs.

Prendre soin de notre milieu

Incluse dans le Parc national géomarin de l’Archipel de la Maddalena, cette zone est placée sous protection totale afin d’éviter que les activités humaines ne dérèglent l’équilibre naturel de ce site si fragile. On peut admirer ces merveilles depuis une passerelle, suffisamment éloignée pour garantir la pérennité du lieu. Lucia Cosseddu, guide sarde, nous le rappelle dans « Volare ! » : avant de partir, il est important d’opter pour un voyage qui respecte les lieux visités. Ramasser ses déchets, utiliser des produits solaires écolos et éviter de toucher aux coraux ou aux espèces marines sont autant de petits gestes qui aident à préserver cette biodiversité si précieuse pour que chacun puisse en profiter à son tour.