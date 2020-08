Air France-KLM : Ben Smith surveille des opportunités liées aux faillites

« En France, 50.000 salariés ont pu bénéficier du chômage partiel, nous avons arrêté le paiement de nos coûts variables, ce qui représente chaque année, près de 26 milliards d’euros », détaille-t-il. « Avec une marge de 5 à 6% il est clair que nous allions droit dans le mur », assure Ben Smith. Il faudra du temps avant de retrouver le niveau d'activité normal d'avant la crise sanitaire : « je pense qu’il faudra au moins trois ans pour retrouver les niveaux de 2019 », prévoit-il alors que le marché le plus important pour Air France, ce sont les États-Unis.



Pour l'avenir plus immédiat, Ben Smith entrevoit des opportunités liées aux faillites des concurrents : « On commence à voir des faillites, il y en aura de nombreuses autres, ça peut nous aider, nous étudierons les opportunités de consolidation, mais pour l’instant, il est beaucoup trop tôt ». Air France-KLM pourrait s'appuyer sur l'aide de l'État français pour se renforcer et, pourquoi pas, acquérir des compagnies et donc de précieux créneaux.