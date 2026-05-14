Des millions de Français risquent de perdre leur épargne en 2025 : pourquoi l’appel de votre banquier n’est pas une arnaque cette fois

Certains titulaires de Plans Épargne Logement (PEL) viennent d’apprendre une nouvelle inattendue de leur banque : leur placement emblématique sera bientôt fermé automatiquement. Ancré dans les habitudes financières des Français, le PEL est reconnu pour son rôle dans l’épargne destinée au financement immobilier. Cette annonce suscite des questions, d’autant que le Plan Épargne Logement reste l’un des produits d’épargne les plus appréciés en France.

Quelle durée de vie pour les PEL et qui est concerné ?

Les PEL ouverts à partir de mars 2011 ont une durée de vie fixée à 15 ans, confirme Presse Citron. Par conséquent, à partir de fin mars 2026, ces comptes commenceront à arriver à échéance et seront clôturés automatiquement. Seule cette catégorie de PEL est visée ; les PEL fermés volontairement avant cette date ne sont pas concernés. Entre 2026 et 2030, on estime que 36 % des PEL seront touchés, pour un encours total potentiellement affecté de 93 milliards d’euros, selon l’Observatoire de la Banque de France.

Où vont les fonds après la clôture ?

Une fois le PEL clôturé, l’argent rendu aux titulaires ne disparaît pas. Les sommes seront transférées sur un livret d’épargne bancaire dont le taux sera probablement moins attractif que d’autres placements possibles. À partir de ce transfert, les détenteurs de PEL seront invités à décider de la réaffectation de leur épargne, en considérant le taux de rémunération actuel des différents produits. Il faut donc réfléchir : financer un projet immobilier, placer sur des livrets réglementés comme le Livret A et le LDDS (Livret de développement durable et solidaire), ou opter pour des comptes à terme peuvent être des pistes à envisager, en tenant compte de la fiscalité des PEL.

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Taux des livrets et situation macroéconomique

La situation macroéconomique joue aussi un rôle important dans ces choix, notamment avec les nouveaux taux d’épargne prévus à partir de février 2026. Dès février 2026, le taux du Livret A sera porté à 1,5 %, après une période à 3 % en 2023 et 2024. Cette décision, recommandée par le gouverneur de la Banque de France, concerne également le LDDS. Elle pourrait diminuer les revenus d’épargne de certains Français de « plusieurs dizaines d’euros par an ». Toutefois, avec une inflation estimée autour de 1 %, le Livret A reste une option valable pour l’épargne de précaution.

Alternatives pour les épargnants

Les épargnants concernés par cette clôture automatique ont plusieurs options, comme le LEP, mais doivent vérifier les seuils d’éligibilité. Ils peuvent laisser leur PEL jusqu’à sa fermeture, prévoir le financement d’un projet immobilier avec les fonds, ou orienter leur argent vers d’autres produits d’épargne offrant un meilleur rendement ou mieux adaptés à leurs besoins. Les livrets réglementés (Livret A, LDDS), ainsi que les comptes à terme, figurent parmi les alternatives possibles.

Chacune de ces solutions nécessite une analyse attentive de la situation financière et des objectifs de l’épargnant. Le gouvernement n’ayant pas pris de mesures pour modifier ces conditions, il est d’autant plus important que chaque détenteur de PEL examine sa situation personnelle avant d’agir. Les paramètres économiques et législatifs devront être suivis de près, et il est utile de surveiller les mises à jour officielles via des canaux comme Google Actualités ou WhatsApp.