Apple franchit le cap des 2.000 milliards de dollars

Le split du titre, programmé le 24 août, va permettre aux actionnaires de toucher 3 actions pour 1 détenue, sans que cela n'affecte la valeur de leur portefeuille. De quoi donner envie à davantage d'investisseurs d'acquérir des actions AAPL, qui seront proposées quatre fois moins chères. Désormais, le cap des 3.000 milliards est à l'horizon. Le groupe pourra-t-il y parvenir ?



Il est probable qu'Apple ne s'arrête pas en si bon chemin. L'entreprise a trouvé un nouveau relais de croissance en misant de plus en plus sur les services : paiement, musique, streaming vidéo, jeux vidéo, et même actualité. Avec ses centaines de millions d'utilisateurs dans le monde, les services sur abonnement d'Apple ont une importante clientèle à servir, ce qui permettra au groupe d'engendrer toujours plus de ventes.