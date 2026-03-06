Gaz : Le coût du transport du GNL s’envole, quel impact sur la facture ?

Le marché du gaz naturel liquéfié traverse une phase de forte tension. En quelques jours, le coût du transport maritime du GNL a explosé, atteignant des niveaux rarement observés. Derrière cette flambée se cachent des tensions géopolitiques dans le Golfe, des perturbations du trafic maritime et l’arrêt temporaire de la production d’un grand exportateur. Pour les ménages, cette situation peut sembler lointaine. Pourtant, elle pourrait finir par influencer le prix du gaz payé à la maison.

Le coût du transport de GNL explose

Début mars 2026, les tarifs de location des méthaniers, ces navires spécialisés qui transportent le gaz liquéfié, ont bondi. Le 2 mars, le coût journalier de certains navires dans l’Atlantique a atteint 61 500 dollars, soit environ 56 000 euros, en hausse de 43 % en une seule journée… Dans le Pacifique, les tarifs ont grimpé à 41 000 dollars par jour, soit près de 37 000 euros, en hausse de 45 %.

Quelques jours plus tard, les prix ont atteint des niveaux encore plus spectaculaires. Le 5 mars, certains méthaniers se louaient jusqu’à 300 000 dollars par jour, soit environ 275 000 euros, selon le courtier maritime Fearnleys cité par le média spécialisé Riviera Maritime Media. À titre de comparaison, ces mêmes navires coûtaient environ 42 000 dollars par jour quelques jours auparavant.

Gaz : pourquoi les coûts de transport augmentent si vite ?

Cette flambée ne vient pas d’un seul facteur. Elle est liée à plusieurs événements qui se sont produits presque en même temps.

D’abord, les tensions dans le Golfe ont perturbé le trafic maritime. Le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour les hydrocarbures, voit transiter environ 20 % de l’offre mondiale de pétrole et de GNL, selon Reuters. Lorsque cette route devient plus risquée ou plus difficile à traverser, les navires ralentissent, attendent ou se détournent. Reuters indiquait ainsi qu’au moins 200 navires étaient immobilisés ou à l’ancre au large des grands producteurs du Golfe. Cette congestion réduit le nombre de navires disponibles ailleurs dans le monde.

Dans le même temps, le Qatar, l’un des principaux exportateurs mondiaux de GNL, a dû arrêter temporairement sa production après des frappes iraniennes sur certaines infrastructures énergétiques. Selon Reuters, il pourrait falloir au moins deux semaines pour relancer la liquéfaction du gaz, puis encore deux semaines pour retrouver un fonctionnement normal.

Résultat : moins de gaz disponible et moins de navires pour le transporter. Dans un marché mondial déjà très tendu, cela suffit à faire grimper rapidement les prix du transport.

Facture de gaz : pourquoi les ménages doivent s’inquiéter

On pourrait penser que le prix du transport maritime n’a pas d’impact direct sur la facture de gaz des ménages. En réalité, il joue un rôle important. Le gaz naturel liquéfié est transporté par bateau sur de longues distances avant d’être regazéifié dans les terminaux européens. Le coût du transport fait donc partie du prix final du gaz importé.

Lorsque le coût d’un navire passe de quelques dizaines de milliers d’euros à plus de 250 000 euros par jour, le prix de la cargaison augmente. Les importateurs doivent payer plus cher pour se procurer le gaz, ce qui peut ensuite influencer les prix sur les marchés européens.

Les analystes observent déjà des tensions sur les prix du gaz. Selon l’analyste maritime Konstantinos Karathanos, cité par Riviera Maritime Media le 3 mars 2026, les prix de la matière première ont déjà augmenté de plus de 40 % sur certains marchés en Europe et en Asie.

Prix de l’énergie : l’effet ne sera pas forcément immédiat

Pour les ménages, l’impact n’est généralement pas immédiat. Les prix du gaz en Europe dépendent de plusieurs facteurs : les contrats d’approvisionnement, les stocks disponibles, la météo ou encore la régulation des tarifs. Cependant, si les coûts de transport restent élevés pendant plusieurs semaines, ils peuvent contribuer à faire monter les prix du gaz sur les marchés de gros. Et lorsque ces prix augmentent durablement, ils finissent souvent par se répercuter, avec un certain délai, sur les factures des consommateurs.

La situation dépendra donc de l’évolution de la crise dans le Golfe et de la reprise de la production qatarie. Si les flux de gaz et le transport maritime reviennent rapidement à la normale, les effets pourraient rester limités. Mais si la tension persiste, le coût du gaz pourrait repartir à la hausse. Dans ce cas, les ménages pourraient à nouveau ressentir les effets d’un marché de l’énergie très sensible aux crises internationales.