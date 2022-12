Après Camaïeu, craintes sur la santé financière de Go Sport

Depuis le refus par les commissaires aux comptes de la validation des données financières de l'enseigne d'articles sportifs, les représentants du personnel craignent une cessation de paiement. Ils observent qu'il y a très peu de produits dans les rayons, et pour cause : les fournisseurs ont peur de ne pas être payés pour leurs articles.



Go Sport appartient au même groupe que Camaïeu, dont les magasins ont fermé récemment. « Aucun amalgame ne doit être fait entre Camaieu et Go Sport », assure la direction, pour qui cette dernière enseigne est « saine ». L'entreprise a été créée en 1978. Rachetée 1 euro symbolique l'an dernier par HPB, elle emploie plus de 2.000 salariés.