Automobile : la prime à la conversion prolongée en 2021

La prime à la conversion pour l'acquisition d'un véhicule thermique récent ou d'une voiture électrique avait été mise en place début juin pour relancer les ventes d'un marché automobile au fond du trou après le confinement. Le succès du dispositif, accompagné par le bonus écologique, a été tel que les 200.000 primes allouées ont été épuisées très rapidement. La prime a été reconduite début août, mais avec des montants moins généreux et des critères resserrés. Bruno Le Maire, devant les caméras de BFM TV, a confirmé que la prime à la conversion ainsi que le bonus écologique seront prolongés l'année prochaine, « avec des montants qui seront différents ».



Le ministre de l'Économie explique que les montants alloués ne seront pas plus importants, « mais il y aura toujours des primes sur les véhicules électriques très significatives, des primes sur les véhicules hybrides rechargeables très significatives ». Ces dispositifs sont particulièrement prisés des automobilistes, et aussi très appréciés par les constructeurs qui peuvent ainsi afficher des étiquettes moins élevés pour les voitures électriques et hybrides. Mais voilà, ils coûtent cher à l'État.