Choose France 2024 : le sommet bat des records

Microsoft frappe un grand coup au sommet Choose France en annonçant un investissement de 4 milliards d’euros, le montant le plus élevé de l’ensemble des entreprises. Objectif : renforcer l'infrastructure technologique et soutenir à l'écosystème des start-ups françaises. Microsoft prévoit notamment la construction d'un troisième centre de données à Mulhouse et extension des deux existants près de Paris ou encore une transition vers une alimentation 100% renouvelable pour tous les centres d'ici 2025.



Amazon, géant du e-commerce, continue de se déployer en France avec l’annonce d’un nouveau centre logistique et le recrutement de 3.000 CDI, le tout pour un investissement estimé à 1,2 milliard d’euros. Et du côté de l’industrie agroalimentaire, donc plus traditionnelle, c’est McCain qui sort du lot avec un projet d’augmentation de production en France pour 350 millions d’euros.