Compteur Linky : les réfractaires devront payer dès 2025

En 2025, les ménages français qui n'ont pas encore installé le compteur Linky devront s'attendre à une augmentation de leur facture d'électricité. Jusqu'à présent, Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en France, reconnaissait que l'installation du petit boîtier vert n'était pas obligatoire. Cependant, ceux qui choisissaient de ne pas en équiper leur domicile devaient transmettre eux-mêmes les relevés de consommation, une démarche permettant d'éviter une facturation supplémentaire.



Pour les années 2023 et 2024, Enedis avait reporté la mise en œuvre d'une facturation de 61 euros pour les foyers sans compteur Linky, à condition qu'ils effectuent eux-mêmes la relève de leur compteur. Mais cette tolérance prendra fin le 1er janvier 2025. À partir de cette date, les ménages qui continueront de refuser l'installation du compteur Linky devront s'acquitter de frais liés au relevé de leur ancien compteur. Selon une information de France 3 Occitanie, ces frais seront de 10,66 euros hors taxes tous les deux mois, soit environ 64 euros par an, jusqu'à l'installation du compteur Linky.



Enedis ne compte pas se contenter d'une simple facturation. L'entreprise prévoit de renforcer ses efforts pour convaincre les derniers foyers réfractaires à adopter le compteur Linky. Une campagne de communication sera lancée, comprenant des envois de SMS, de courriers et des appels téléphoniques. Ces actions visent à sensibiliser et à encourager les utilisateurs à accepter l'installation du boîtier vert.