Le besoin urgent de réguler les frais de paiement par carte

Depuis plusieurs années, les commerçants européens font face à une augmentation significative des coûts liés aux paiements par carte, une situation exacerbée par la domination de Visa et MasterCard sur le marché. Entre 2018 et 2022, les frais moyens pour les transactions par carte de débit ont bondi de 0,27 % à 0,44 % du montant total. Cette hausse pèse lourdement sur les commerçants qui, malgré leur mécontentement, se trouvent dans l'incapacité de renoncer à ces réseaux de paiement essentiels à leur activité.



Les commerçants et les représentants de la grande distribution dénoncent une structure de frais de plus en plus complexe et opaque, les réseaux de carte américains justifiant ces augmentations par des coûts accrus liés à des exigences réglementaires et sécuritaires nouvelles. MasterCard insiste sur la valeur ajoutée de leurs services.



Le gouvernement français appelle à une initiative européenne pour étudier plus en détail l'évolution des frais de paiement, selon des informations des Echos. Bertrand Dumont, directeur général du Trésor, a récemment souligné l'importance pour la Commission européenne de documenter et d'analyser l'augmentation des frais afin de déterminer leur proportionnalité. Cette démarche s'inscrit dans un contexte où les marges des commerçants sont de plus en plus serrées, influençant directement le coût final pour les consommateurs.