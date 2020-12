Le prix des vaccins anti-Covid fuite sur Twitter

Reste que le mal est fait, même si le tweet a été supprimé. On sait désormais que les deux vaccins les plus aboutis, celui de Pfizer/BioNTech et celui de Moderna, ont coûté à l’Union européenne respectivement 12 euros et 14,70 euros (18 dollars) la dose.



Les autres sont moins chers, mais ne sont pas encore totalement au point. Celui développé par AstraZeneca se révèle être le moins cher, à 1,78 euro la dose. Suivent celui de Johnson&Johnson (environ 7 euros), celui de Sanofi/GSK (7,56 euros) et celui de Curevac (10 euros).