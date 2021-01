Les bars et les restaurants ne rouvriront pas le 20 janvier

C'est tout un secteur qui est en danger de mort. En 2020, le taux d'occupation des hôtels n'a été que de 33% en France alors que le seuil de rentabilité tourne autour de 60%. Pour les restaurants, qui sont restés fermés une bonne partie de l'année, la situation est tout aussi catastrophique en termes de fréquentation. Les mesures de soutien du gouvernement permettent à ces entreprises de ne pas sombrer complètement.



En plus du GNI, Bruno Le Maire et Alain Griset, ministre délégué aux Petites et moyennes entreprises, ont reçu l'Umih qui est le principal syndicat de l'hôtellerie-restauration, ainsi que le GNC (chaînes hôtelières) et le SNARR (alimentation et restauration rapide). Ces entreprises représentent des milliers de salariés partout en France qui souhaitent reprendre le travail le plus rapidement possible.