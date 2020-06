Les deux tiers des emplois menacés chez TUI France

Le comité social et économique extraordinaire convoqué par la direction de TUI France ne fait pas dans la dentelle. Le projet prévoit la suppression de 317 emplois, mais ce chiffre pourrait se monter à 583 postes, soit les deux tiers des effectifs de l'entreprise (904 postes en CDI). Les 65 agences intégrées du groupe seront soit cédées, soit franchisées. « Dans le contexte de la crise du Covid dont l'ampleur et les impacts pour le tourisme sont encore inconnus, tous les acteurs du secteur sont contraints de se réorganiser », explique la direction. C'est le premier plan social de grande envergure pour une entreprise du secteur du tourisme après le confinement.



La direction de TUI France reconnaît que son projet de restructuration drastique « passe malheureusement par de nombreuses pertes d'emplois ». Elle souligne néanmoins que c'est la « seule solution » qui permettra à l'entreprise de traverser cette crise. L'objectif est de faire perdurer des marques connues et reconnues : TUI France possède les enseignes Marmara, Lookéa et Nouvelles Frontières. « Avec cette nouvelle stratégie et une structure redimensionnée en conséquence, nous serons en mesure de conserver une très bonne position sur le marché », assure Hans van de Velde, PDG de TUI France.