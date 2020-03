Les industriels français engagés dans la lutte contre le coronavirus

La « guerre » sanitaire contre le COVID-19 menée par de nombreux pays, et singulièrement la France, nécessite des munitions. Dans le cas de la lutte au coronavirus, une des armes est le gel hydroalcoolique, une denrée précieuse qu'il est très difficile de se procurer. C'est pourquoi plusieurs industriels se mobilisent et adaptent leur appareil de production, comme c'est le cas pour LVMH : trois sites du géant du luxe qui fabriquent habituellement les grands parfums de grandes marques produisent désormais du gel désinfectant destiné aux hôpitaux. C'est le cas également de Tereos, deuxième sucrier mondial (le sucre Béghin-Say), qui va « engager cinq de ses usines dans la fabrication du gel hydroalcoolique ».



Cette production pourra atteindre 11.000 litres par semaine. Elle sera offerte gratuitement aux hôpitaux et aux agences régionales de santé. Du côté de Cristal Union, autre sucrier, une usine va fabriquer de l'alcool éthylique pour l'industrie pharmaceutique et des biotechs. Le géant des spiritueux Pernod Ricard a annoncé un don de 70.000 litres d'alcool pur au laboratoire Cooper, le premier fournisseur de gels hydroalcooliques en pharmacie.