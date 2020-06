Lignes aériennes intérieures : leur suppression concerne toutes les compagnies aériennes

Cette possibilité de distorsion de la concurrence n'était pas du goût d'Air France, qui va devoir réduire la voilure après ces longues semaines de confinement, de restriction des déplacements et de fermeture des frontières. Pour aider la compagnie aérienne, l'État a mis la main au portefeuille : Air France va en effet recevoir 7 milliards d'euros en prêts et aides. « Des dizaines de milliers d'emplois seraient aujourd'hui en danger » sans le soutien des pouvoirs publics.



La rumeur court que la direction du groupe pourrait annoncer de 8.000 à 10.000 suppressions de postes. Jean-Baptiste Djebbari en a conscience, expliquant que « personne ne sait dire quel sera l'état du transport aérien dans six mois, dans un an, dans 18 mois ». D'après lui, le gouvernement a bien fait de voler au secours d'Air France-KLM, tout en regardant « en transparence et en lucidité ce qui va advenir du transport aérien et qu'Air France s'ajuste ».